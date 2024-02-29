Days In Living新品發表 三R元素找回居家五感時光

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新的一年才開始，日厝就有新品推出，尤其是以三R元素設計，特別讓消費者期待。日厝表示，所謂的三R元素，首先是RENEW煥然一新，意謂Days In Living 的新品沙發，具備漫心感受、舒適諧和、無束自由風格，能讓家居空間充滿嶄新氣象，為每天帶來煥然一新的開始。
至於RECYCLE永續循環，是Days In Living 一向關注環保議題，新品系列採用可持續材料和環保設計，讓消費者在選擇沙發的同時，也兼具愛地球的環保概念。第三個R元素是RELIVING找回生活樣貌。日厝表示，快節奏的生活中，沙發不僅是家居，更是情感寄託的角落。全新推出「生活態度的新標準-居家五感時光」，透過五個感官，讓消費者重新找回生活的美好場景。
迎接2024年到來，Days In Living推出的新品沙發，由於融合三R元素，可說將質感與實用完美融合，無論從舒適到風格，從坐感比例到色彩選擇，均可為居家生活增添舒適與美好。其中，消費者最愛的-Little Joys 三人座沙發，適中的尺寸不會佔用太多空間，簡約卻不失品味的風格，搭配柔軟的坐墊和靠背，完美滿足居家需求！
此外，組合式沙發的選擇，Joyful組合式沙發在設計上結合坐椅和茶几，質感佳又方便實用。Days In Living的新品系列沙發，提供消費者多選擇，無論是追求輕時尚、著眼品質，還是關注環保，在這裡都能找到心儀的家居風格。Days In Living 日厝 全店採預約制，歡迎加入官方Line預約。