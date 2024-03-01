特企／安麗領航大健康產業　推動全方位幸福與地球永續

安麗做為全球直銷業的龍頭，旗下的紐崔萊更是全球唯一在自有的有機農產栽種、採收與生產植物原料的維生素及營養補充品品牌。今年 2024 正值紐崔萊 90 週年慶，安麗台灣、香港暨菲律賓總裁林彥秀表示：「紐崔萊 90 年來的品牌理念一直是以植物營養作為基礎，用尖端的科技萃取出植物精華，從種子到成品，每一步都能全程追溯，以大健康的產品和解決方案，為所有人提供全方位的健康幸福。」紐崔萊在全球擁有 4 座有機農場，面積超過 2,400 公頃，相當於 94 座大安森林公園。紐崔萊以永續農耕的理念，不使用化肥和殺蟲劑、堅持天然防治、自行堆肥，在農場提供土壤、植物、動物和人最適當的營養與環境，用友善土地的方式來建立良好的生態。對於永續和品質的堅持，讓紐崔萊成為全球銷售第一的維生素及營養補充品品牌。
安麗台灣掌握大健康趨勢，即便在疫情衝擊下，業績依然逆勢成長。2023 年營業額達到 117.3 億，成長 3.5%，5 年來，年均複合成長率達 3％。展望 2024 年發展方向，林彥秀總裁表示：「除了分享大健康的知識和健康的產品，安麗全台的直銷商更是我們大健康事業的最佳夥伴，藉由專業培訓、賦能成長，我們要共同成為大健康的領航者！同時結合美國總部資源以及在地 ESG 的行動方案，減少對環境造成傷害，落實低碳轉型，攜手直銷商成為地球永續的推手！」
安麗台灣業務暨營運長黃桂琴也提到：「安麗台灣連續 5 年都維持成長，要歸功於我們在 10 年前就已經開始進行數位轉型，讓直銷商可以透過 Am-Card 安麗行動卡快速線上購貨、查詢業績，同時掌握顧客購物喜好。而除了公司帶頭轉型之外，直銷商的事業推廣、社群經營也跟著轉型，我們可以看到整體直銷商的數位運用能力明顯提升。2023 年安麗台灣來自線上訂貨的業績就佔我們整體營業額超過 8 成。」
儘管安麗在數位轉型有很好的成績，安麗台灣依舊投入可觀的資源來升級實體店。今年一月全新開幕的台北安麗空間，從原址地下室遷移到一樓，緊鄰文華東方酒店，提供參觀者藉由互動體驗，瞭解安麗大健康品牌與事業機會的價值。「數位愈發展，體驗愈重要；直銷商可以帶新朋友來這裡，透過互動裝置介紹安麗事業和各種產品的優勢，也可以透過多功能空間舉辦線下社群的活動，讓 O2O 線上線下能夠更緊密的串連。」黃桂琴營運長說。
台北安麗空間除了有品牌體驗和社群分享的優勢外，也是全台直銷業第一家碳中和的體驗中心。台北安麗空間新館透過單一空間的使用方式，來降低電力使用，達到節能減碳的效果；R＆J 咖啡館 50 坪戶外座位區，透過植栽來綠化空間並呼應品牌理念，綠意盎然的環境也成為熱門的打卡景點。
安麗台灣從去年開始與台大生物環境系統工程研究所合作，積極進行企業減碳行動。今年起，安麗位於全台各地的體驗館已開始用循環杯替代紙杯，一年約可減少 4.7 萬個紙杯的用量，同時搭配重複使用的環保袋來減少紙袋用量，估計今年可減少逾 70 萬個紙袋。在企業營運上則推動《安麗雙月刊》數位化轉型，將可減少約 125 萬紙本月刊的印製，透過多重的減碳行動，約等於每年種植超過 6,600 顆樹的減碳效益。
從有形的健康解決方案到無形的健康服務價值，安麗台灣在 ESG 永續發展議題上，持續透過在地行動擴大社會影響力。在企業社會責任方面，安麗希望工場慈善基金會也將持續推動多樣的社會公益活動，支持缺乏資源的青年兒少，透過企業力量創造正面價值，與台灣永續共榮。
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