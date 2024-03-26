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E&E氛想聯名包裝！「星幻香水2.0」增雙色漸層　香水手鏈24H飄香

▲E&E氛想攜手畫展藝術家新推出聯名包裝，改版推出「星幻香水2.0」漸層香水。（圖／品牌提供）
▲E&E氛想攜手畫展藝術家新推出聯名包裝，改版推出「星幻香水2.0」漸層香水。（圖／品牌提供）

生活中心／綜合報導

台灣香水品牌「E&E氛想」，攜手畫展藝術家新推出聯名包裝，及英國進口專櫃級香調，將熱銷5年台灣首創星幻香水，全新改版推出「星幻香水2.0」漸層香水，宛如藝術品，不僅嗅覺及視覺都是一種饗宴，是香水控的送禮首選。

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▲香水。（圖／業者提供）
▲「E&E氛想」攜手畫展藝術家推出聯名包裝。（圖／品牌提供）
全台首家會變色專櫃級「漸層香水」，這次新品顛覆傳統，獨創「N種」疊香藝術，一年四季365天、不限場合，男女都適用。英國進口專櫃級香調、經過MIT台灣製造，香精濃度增加，香氣持久度大幅提升，共有6款香氣，都自帶特效般的流動感會變色，其中「花驕女伶、夜漫蜜情」兩款還是雙色漸層。

▲香水。（圖／業者提供）
▲「花驕女伶、夜漫蜜情」是雙色漸層香水。（圖／品牌提供）
再搭配E&E氛想品牌香水手鏈，獨家設計開版，讓喜愛的香氣24小時鑲上身，為6款香水互相呼應，由60年老師傅精工匠藝專屬香氛手鍊，女用款、情侶CP款皆有。

▲香水。（圖／業者提供）
▲香水手鏈全天候散發香氣。（圖／品牌提供）
E&E氛想推聯名包裝！「星幻香水2.0」新增雙色漸層　香水手鏈24H飄香
台灣香水品牌「E&E氛想」，攜手畫展藝術家新推出聯名包裝，及英國進口專櫃級香調，將熱銷5年台灣首創星幻香水，全新改版推出「星幻香水2.0」漸層香水，宛如藝術品，不僅嗅覺及視覺都是一種饗宴，是香水控的送禮首選。

全台首家會變色專櫃級「漸層香水」，這次新品顛覆傳統，獨創「N種」疊香藝術，一年四季365天、不限場合，男女都適用。英國進口專櫃級香調、經過MIT台灣製造，香精濃度增加，香氣持久度大幅提升，共有6款香氣，都自帶特效般的流動感會變色，其中「花驕女伶、夜漫蜜情」兩款還是雙色漸層。

再搭配E&E氛想品牌香水手鏈，獨家設計開版，讓喜愛的香氣24小時鑲上身，為6款香水互相呼應，由60年老師傅精工匠藝專屬香氛手鍊，女用款、情侶CP款皆有。

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台灣香水品牌「E&E氛想」，攜手畫展藝術家新推出聯名包裝，及英國進口專櫃級香調，將熱銷5年台灣首創星幻香水，全新改版推出「星幻香水2.0」漸層香水，宛如藝術品，不僅嗅覺及視覺都是一種饗宴，是香水控的送禮首選。

全台首家會變色專櫃級「漸層香水」，這次新品顛覆傳統，獨創「N種」疊香藝術，一年四季365天、不限場合，男女都適用。英國進口專櫃級香調、經過MIT台灣製造，香精濃度增加，香氣持久度大幅提升，共有6款香氣，都自帶特效般的流動感會變色，其中「花驕女伶、夜漫蜜情」兩款還是雙色漸層。

再搭配E&E氛想品牌香水手鏈，獨家設計開版，讓喜愛的香氣24小時鑲上身，為6款香水互相呼應，由60年老師傅精工匠藝專屬香氛手鍊，女用款、情侶CP款皆有。

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