E&E氛想聯名包裝！「星幻香水2.0」增雙色漸層　香水手鏈24H飄香

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再搭配E&E氛想品牌香水手鏈，獨家設計開版，讓喜愛的香氣24小時鑲上身，為6款香水互相呼應，由60年老師傅精工匠藝專屬香氛手鍊，女用款、情侶CP款皆有。
E&E氛想推聯名包裝！「星幻香水2.0」新增雙色漸層 香水手鏈24H飄香
台灣香水品牌「E&E氛想」，攜手畫展藝術家新推出聯名包裝，及英國進口專櫃級香調，將熱銷5年台灣首創星幻香水，全新改版推出「星幻香水2.0」漸層香水，宛如藝術品，不僅嗅覺及視覺都是一種饗宴，是香水控的送禮首選。
全台首家會變色專櫃級「漸層香水」，這次新品顛覆傳統，獨創「N種」疊香藝術，一年四季365天、不限場合，男女都適用。英國進口專櫃級香調、經過MIT台灣製造，香精濃度增加，香氣持久度大幅提升，共有6款香氣，都自帶特效般的流動感會變色，其中「花驕女伶、夜漫蜜情」兩款還是雙色漸層。
再搭配E&E氛想品牌香水手鏈，獨家設計開版，讓喜愛的香氣24小時鑲上身，為6款香水互相呼應，由60年老師傅精工匠藝專屬香氛手鍊，女用款、情侶CP款皆有。
E&E氛想推聯名包裝！「星幻香水2.0」新增雙色漸層 香水手鏈24H飄香
台灣香水品牌「E&E氛想」，攜手畫展藝術家新推出聯名包裝，及英國進口專櫃級香調，將熱銷5年台灣首創星幻香水，全新改版推出「星幻香水2.0」漸層香水，宛如藝術品，不僅嗅覺及視覺都是一種饗宴，是香水控的送禮首選。
全台首家會變色專櫃級「漸層香水」，這次新品顛覆傳統，獨創「N種」疊香藝術，一年四季365天、不限場合，男女都適用。英國進口專櫃級香調、經過MIT台灣製造，香精濃度增加，香氣持久度大幅提升，共有6款香氣，都自帶特效般的流動感會變色，其中「花驕女伶、夜漫蜜情」兩款還是雙色漸層。
再搭配E&E氛想品牌香水手鏈，獨家設計開版，讓喜愛的香氣24小時鑲上身，為6款香水互相呼應，由60年老師傅精工匠藝專屬香氛手鍊，女用款、情侶CP款皆有。