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苑裡出水沙灘
前幾年因為岸邊潮間帶出現的大量綠藻，綠油油一片，看起來就像是抹茶海岸一樣，因而爆紅，吸引許多人到此朝聖。而綠藻出現的季節大概會是在3~5月，如果剛好有在那段時間前往苑裡，不要忘了去看看墨綠色的抹茶海岸，就算在還沒有綠藻的季節，還是可以到苑裡出水沙灘玩水、踏浪。
苑裡出水沙灘 GOOGLE MAP
崎頂子母隧道
另外一個熱門拍照打卡景點則是位於苗栗竹南的「崎頂子母隧道」。走在隧道中，有如來到了「神隱少女」裡面的場景，在隧道周圍茂密樹林的襯托之下，更是增添了幾分神祕感。另外，崎頂子母隧道旁的「崎頂車站」也有一個神似「你的名字」中男、女主角重逢的階梯，喜歡這兩部日本動畫電影的話，不妨順道來此看看！
崎頂子母隧道 GOOGLE MAP
綠意山莊
綠意山莊的佔地廣闊，園區內除了有讓人彷彿置身異國的哈比丘、歐洲小鎮、鳥居神社等拍照景點之外，還有草木食堂、哈比廚坊等幾間餐廳可以用餐，探索園區時如果累了，都可以找附近的餐廳、咖啡廳稍作休息。綠意山莊也有提供旅客住宿、露營，如果想要有多一點時間玩遍整個園區，也可以選擇入住一晚。
地址：苗栗縣苑裡鎮蕉埔96-5號
開放時間：9:00-18:00
連絡電話：03 774 7711
綠意山莊 臉書專頁
竹南啤酒廠
一到了位於竹南工業區內竹南啤酒廠，最吸睛的莫過於大型的啤酒裝置和彩繪了。天氣好的時候，可以在此與壯觀的啤酒廠合照，留下美好的回憶。在戶外拍完照之後，還可以進到啤酒廠內參觀，觀光工廠內也有提供啤酒試飲和展售等服務，也可以帶一兩瓶酒回家享用。
地址：苗栗縣竹南鎮和興路345號
開放時間：9:00-17:00
連絡電話：03 758 3001
竹南啤酒廠 官網
沐暉苑食
位於三合院老宅之中的「沐暉苑食」使用苑裡當地食材提供到訪的客人們精緻的料理。預算比較高的話，可以嘗試看看主廚特選的無菜單料理，或是也可以根據自己的喜好點主餐、單點的料理，還有提供飲品、甜點等，午餐、下午茶或是晚餐的時段，都可以到此用餐。
地址：苗栗縣苑裡鎮山柑里山柑114號
開放時間：11:00-21:00
連絡電話：03 774 7388
沐暉苑食 臉書專頁
裏房甜點 Leevan Pâtisserie
去年新開幕的法式甜點店「裏房甜點 Leevan Pâtisserie」就位於苑裡街上，有分為店內和店外的用餐區，天氣好的時候，可以到戶外一邊曬曬太陽、一邊吃甜點，最近剛好是草莓的產季，裏房甜點也推出了草莓系列的甜點，有像是草莓馬卡龍、草莓鮮奶油蛋糕、草莓雪屋千層等各式甜點，有時間的話可以到此喝下午茶、吃甜點。
地址：苗栗縣苑裡鎮中正路一段80巷3號
營業時間：週三～週日 12:00-18:30
連絡電話：03 786 6772
裏房甜點 Leevan Pâtisserie Instagram 專頁
垂坤食品 旗艦店
吃飽喝足、逛完各個景點之後，最後要介紹位於苑裡交流道旁邊的「垂坤食品旗艦店」，可以在此購買一些零食、肉乾等食品回家。垂坤食品除了有高CP值的各類食品之外，古早味的零食、餅乾更是相當受歡迎，每到了假日，店內總會大排長龍。如果有機會到苗栗苑裡，不要忘記到此買幾包零食回家。
地址：苗栗縣苑裡鎮77-16號
營業時間：週一～週三 8:00-21:00，週四～週日 8:00-21:30
連絡電話：03 774 6780
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原文出處 : ReadyGo 苗栗一日遊｜苗栗海線竹南苑裡一日散策，到神似你的名字、神隱少女的場景拍照，到小鎮裡的法式甜點店吃下午茶
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