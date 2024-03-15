高中掀聯名款零食潮！卡迪那聯名「附中薯條」、校慶邀五月天返校

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蔡正儀提到，這是附中首次和食品聯名，畢竟特殊包裝印製需要成本，如果不夠大量，可能會虧本，學校很難有條件去談合作，原本學校想到77週年，想跟77乳加巧克力聯名，雖然合作沒有談成，但廠商非常大方，會在校慶當天免費送全校師生一人一條77乳加巧克力，共襄盛舉。
第10屆「30回附」總召、759班校友張育臺表示，有鑑於卡迪那薯條是一個能和同學共享的回憶，也是一起聊是非，喝汽水或啤酒，跨越不同年齡層的點心，盼校友們在享用聯名薯條時，能一起乘坐時光機，回到過去。
有關聯名薯條外包裝設計，張育臺說，因為他們這屆的同學大多是龍年出生，因此以白龍做為包裝的主要圖案，來設計整體意象，且白龍代表陪伴與祝福，希望白龍能陪伴今年5月即將參與會考的考生，順利進入師大附中就讀，成為藍天之子的一員。
張育臺說，卡迪那聯名的「附中薯條」，僅限量1,600箱，有部分已在2月29日開放預購，以整箱出貨，每箱12盒售價1000元，目前接單200箱，還在預購中；4月20日附中校慶攤位亦可現場購買單盒，每盒售價100元。
張育臺提到，師大附中創校以來，採用累進班號制度，讓每個班級都擁有獨一無 二的班號，因此世界各地的校友們常以班號來相認；同時附中校地廣大，擁有台北巿最廣闊的藍天，因此附子們又自稱為「藍天之子」。
另外，今年的「30回附」邁入第10屆，大咖校友除五月天阿信、怪獸外，還有桃園市副市長蘇俊賓。張育臺說，已發出邀請卡，希望30年前畢業的校友，都能參加重聚活動，但阿信與怪獸還未回覆。