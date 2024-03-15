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高中掀聯名款零食潮！卡迪那聯名「附中薯條」、校慶邀五月天返校

▲師大附中校慶與卡迪那聯名，推出獨家限量版「附中薯條」，掀起預購潮。（圖／翻攝自AorMore官網）
▲師大附中校慶與卡迪那聯名，推出獨家限量版「附中薯條」，掀起預購潮。（圖／翻攝自AorMore官網）

記者李琦瑋／台北報導

最近許多高中名校都趁校慶活動，推出聯名款零食，引發搶購熱潮，繼北一女可樂果、建中乖乖後，即將在4月20日舉辦77週年校慶的國立師大附中與卡迪那聯名，推出限量版「附中薯條」，2個包裝盒拼接，還會出現「白龍」造型，相當吸睛，在正式開賣前，就掀起預購潮；此外，今年「30回附」活動，也號召30年前畢業的校友，包括五月天阿信、怪獸等返校，參與母校盛事。

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師大附中學務主任蔡正儀接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，每年校慶都會舉辦「30回附」活動，召集30年前畢業的校友返校，開同樂會，這一次「30回附」的校友在構思校慶周邊商品時，便想到與卡迪那聯名推出「附中薯條」，主要也是聯華食品集團內有不少附中人，才促成這次合作，而校慶周邊商品的銷售款項，也都會捐給學校或校友會使用。

蔡正儀提到，這是附中首次和食品聯名，畢竟特殊包裝印製需要成本，如果不夠大量，可能會虧本，學校很難有條件去談合作，原本學校想到77週年，想跟77乳加巧克力聯名，雖然合作沒有談成，但廠商非常大方，會在校慶當天免費送全校師生一人一條77乳加巧克力，共襄盛舉。

第10屆「30回附」總召、759班校友張育臺表示，有鑑於卡迪那薯條是一個能和同學共享的回憶，也是一起聊是非，喝汽水或啤酒，跨越不同年齡層的點心，盼校友們在享用聯名薯條時，能一起乘坐時光機，回到過去。

有關聯名薯條外包裝設計，張育臺說，因為他們這屆的同學大多是龍年出生，因此以白龍做為包裝的主要圖案，來設計整體意象，且白龍代表陪伴與祝福，希望白龍能陪伴今年5月即將參與會考的考生，順利進入師大附中就讀，成為藍天之子的一員。

張育臺說，卡迪那聯名的「附中薯條」，僅限量1,600箱，有部分已在2月29日開放預購，以整箱出貨，每箱12盒售價1000元，目前接單200箱，還在預購中；4月20日附中校慶攤位亦可現場購買單盒，每盒售價100元。

張育臺提到，師大附中創校以來，採用累進班號制度，讓每個班級都擁有獨一無 二的班號，因此世界各地的校友們常以班號來相認；同時附中校地廣大，擁有台北巿最廣闊的藍天，因此附子們又自稱為「藍天之子」。

另外，今年的「30回附」邁入第10屆，大咖校友除五月天阿信、怪獸外，還有桃園市副市長蘇俊賓。張育臺說，已發出邀請卡，希望30年前畢業的校友，都能參加重聚活動，但阿信與怪獸還未回覆。

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