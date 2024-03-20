MLB／釀酒人大物新秀Chourio身價高達25.6億！確定大聯盟開季
密爾瓦基釀酒人（MLB）在休賽季與小聯盟農場超級大物Jackson Chourio達成共識，讓Chourio尚未登上大聯盟就拿到一份保障薪資8200萬美元（約25.6億新台幣）的8年合約，球團也在今（20）日宣布Jackson Chourio本季確定從大聯盟開季。此合約打破大聯盟「一球未打」的小聯盟球員最大合約，先前紀錄為芝加哥白襪外野手Luis Robert Jr.的6年5000萬美元，根據合約細節，Jackson Chourio這份合約最高總額能來到1.425億美元（約44.5億台幣）。
記者張志宇/綜合報導
現年19歲的Jackson Chourio是上季大聯盟百大新秀第二名，球探報告評價為打擊55分、力量60分、跑速70分、臂力45分、守備60分、總體65分的高評價（報告評分採20-80量尺，50為平均），上賽季Chourio主要在2A出賽，122場比賽敲出22轟，打擊率2成80，攻擊指數0.803，在3A有6場出賽，打擊率3成33，攻擊指數0.851。
今年大聯盟春訓熱身賽中，Jackson Chourio在13場出賽中，繳出打擊率0.286、3支二壘安打、選到2次四壞球，但也吞了11次三振，平均每場比賽至少吞下1K，攻擊指數為0.661，預計將擔綱釀酒人主力中外野手。
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