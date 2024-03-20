你的科系10年後還在嗎？同學是不是社恐仔 快和志祺七七一起測
您的科系還在嗎？未來十年會廢掉嗎？如果人生重來，學長姐最想讀、或最不想讀的科系是什麼？104人力銀行發布的「104校系明燈圖鑑」已有上萬筆資料由「過來人」秒測科系存在感，Youtuber志祺七七畢業於成功大學都市計劃系，他測出的結果包括同學好多社恐仔、重實作，該校系10年後還會存在的機率僅29%。
記者李琦瑋／台北報導
104人力銀行的「104校系明燈圖鑑」邀社會大眾一起用「過來人」身份，回望當時、現在、與未來，包括「你覺得你的科系十年後還會存在嗎」、「人生重來，你有多想讀這個科系」，並介紹自己的校系、哪些人適合就讀等等，目前已有上萬筆「過來人」的群體檢測資料。
志祺七七是成功大學都市計劃系畢業，他直觀秒測「104校系明燈圖鑑」的結果，未來10年校系還會存在的機率是29%；人生重來，9%的機率還是會讀同樣的科系；他認為都市計劃系好多社恐仔、重實作、必修爆多、女生多、學的內容多而廣，並說實際、堅毅、務實的、實作型人格超適合這個系，但和自己的興趣不太一樣，想對未來的學弟妹說，「肝要養好，辛苦了」。
已有10萬名成員的「社群丼」創辦人陳思傑（傑哥）畢業於台灣大學國際企業系，他直觀秒測「104校系明燈圖鑑」的結果，未來10年校系還會存在的機率是89%；人生重來，100%的機率還是會讀同樣的科系。
他認為國際企業系女生多、重實作、必修超少、作業很靠群組討論、好多社交王，並說友善、溝通、助人者的、社會型人格超適合讀這個系，並提到這個校系是在解決商業問題，想對未來的學弟妹說，「我們不是不專精，我們是六邊形戰士」。