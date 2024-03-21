快訊／IU演唱會最後搶票機會！主辦方24日「釋出少量座位」

小哈利遭轟「穿女裝帶壞小孩」！高情商回應被狂讚：有個性有主見

▲小哈利被網友酸「穿女裝帶壞小孩」，他高情商回應再度被網友大讚。（圖／翻攝小哈利IG）
▲小哈利被網友酸「穿女裝帶壞小孩」，他高情商回應再度被網友大讚。（圖／翻攝小哈利IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

「小哈利」庾恩利為伊能靜和「哈林」庾澄慶的兒子，陰柔氣質和時尚中性穿搭讓他圈粉無數，成熟的想法觀念更是多次獲得外界大讚。日前小哈利開設了小紅書，拍影片一一回答網友們的疑問，被問到穿女裝的相關問題，他也直率表示：「審美是有選擇權的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲小哈利認為衣服就衣服，而不是一種人設。（圖／翻攝小哈利IG）
▲小哈利成熟的想法觀念多次獲得外界大讚。（圖／翻攝小哈利IG）
小哈利一向自在做自己，走在時尚尖端的他無論男裝、女裝都能輕鬆駕馭，然而卻有部分世俗眼光對此感到不滿。小哈利日前被網友狂酸：「不要給小男孩設壞榜樣，大家看了你就想穿女裝怎麼辦？」他也大方回答：「我一直以來想要用我激發影響大家做事情，不是穿女裝，我覺得更重要的事情是，我想讓大家知道，他們不管是穿衣服或審美上，都是有選擇權的」。

▲小哈利頂著一頭黑色長髮亮相。（圖／小哈利IG）
▲小哈利會以女裝模樣亮相，無論男裝、女裝都駕馭得很好。（圖／小哈利IG）
小哈利坦言自己的穿衣風格多少有受到家人影響，但他們現在更多是給予他自由，他從8歲開始就開始自己決定穿搭，「小時候還一度很愛龐克風，雖現在看來很醜，但也造就了現在的自信。」

▲
▲小哈利耐心回答酸民的問題，EQ回應獲得網友認同。（圖／翻攝自小紅書）
由於從小就活在大眾眼光裡，小哈利也逐漸看淡外界評論，「從小看到新聞明目張膽的說爸媽不事實的東西，從那之後對外界評論就沒那麼多感受或想法。」一番話再度引來網友狂讚，「有見識、談吐大方得體、有個性又有主見、有品味又紳士又性格好」、「感覺性格好好」。

▲小哈利趁著假期回台灣。（圖／翻攝庾恩利IG）
▲小哈利從小活在大眾眼光中，造就他對外界評論沒有太大想法。（圖／翻攝庾恩利IG）
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

庾澄慶自爆孩子超不受控！被問「小哈利」近況　無奈鬆口：別管他

伊能靜兒小哈利前衛穿搭沒關褲頭！全英文受訪　有禮談吐粉絲狂讚

小哈利自爆為何穿女裝！伊能靜真實心境曝光　700字長文力挺愛子

伊能靜半素顏回台北投票！高喊「兩岸一家親」　小哈利也趕回來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞