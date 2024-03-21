小哈利遭轟「穿女裝帶壞小孩」！高情商回應被狂讚：有個性有主見
「小哈利」庾恩利為伊能靜和「哈林」庾澄慶的兒子，陰柔氣質和時尚中性穿搭讓他圈粉無數，成熟的想法觀念更是多次獲得外界大讚。日前小哈利開設了小紅書，拍影片一一回答網友們的疑問，被問到穿女裝的相關問題，他也直率表示：「審美是有選擇權的」。
記者吳昕蓓／綜合報導
小哈利一向自在做自己，走在時尚尖端的他無論男裝、女裝都能輕鬆駕馭，然而卻有部分世俗眼光對此感到不滿。小哈利日前被網友狂酸：「不要給小男孩設壞榜樣，大家看了你就想穿女裝怎麼辦？」他也大方回答：「我一直以來想要用我激發影響大家做事情，不是穿女裝，我覺得更重要的事情是，我想讓大家知道，他們不管是穿衣服或審美上，都是有選擇權的」。
小哈利坦言自己的穿衣風格多少有受到家人影響，但他們現在更多是給予他自由，他從8歲開始就開始自己決定穿搭，「小時候還一度很愛龐克風，雖現在看來很醜，但也造就了現在的自信。」
由於從小就活在大眾眼光裡，小哈利也逐漸看淡外界評論，「從小看到新聞明目張膽的說爸媽不事實的東西，從那之後對外界評論就沒那麼多感受或想法。」一番話再度引來網友狂讚，「有見識、談吐大方得體、有個性又有主見、有品味又紳士又性格好」、「感覺性格好好」。
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