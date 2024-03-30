2024全台必訪酒吧清單！首屆《PAPERPLANE酒吧指南》公布得獎名單
▲2024年台灣必訪酒吧！首屆《PAPERPLANE 酒吧指南》公布得獎名單。（圖／官方提供）
記者
鍾怡婷/綜合報導
2024-03-30 19:11:28
2024年台灣必訪酒吧！首屆《PAPERPLANE 酒吧指南》公布得獎名單，百位專業評審鼎力參與，
加上半年消費者跑吧精確數據，共同評選出首屆年度最佳新酒吧獎、 最佳調酒師專業及服務獎等共9大獎項，讓你跑酒吧不踩雷，年度最佳酒吧獎由Bar Home拔得頭籌，讓顧客在酒吧感受到家的舒適溫暖， 評審們也對其調酒師和廚師精心設計的菜單和酒單給予高度肯定，即起至6月30日在到訪推薦酒吧，就有機會抽中五星級飯店住宿。
2024年《PAPERPLANE 酒吧指南》全台共有 64 間酒吧入選指南推薦，範圍涵蓋台北、台中、 台南、高雄與金門，評選獎項包含「最佳音樂氛圍獎」、「最佳環境裝潢氛圍獎」、「 最佳酒單設計與創意獎」、「最佳餐酒搭配體驗獎」、「 最佳團隊好客及服務精神獎」，以及「最佳調酒師專業及服務獎」、 「年度最佳新酒吧獎」、「年度最佳酒吧獎」， 和現場參與者評選出的「最受歡迎酒吧獎」共9大獎項。
最佳音樂氛圍獎「Drizzle by Fourplay」創辦人重視顧客的聽覺享受，
讓人在啜飲調酒同時忘卻煩惱；最佳環境裝潢氛圍獎「Tor Dāy」保留傳統老建築的風格令人感到熟悉溫暖；最佳酒單設計與創意獎「Bar Pine松」每季酒單藉以分享台灣每個角落的美好故事為設計；最佳餐酒搭配體驗獎［tei] by O'bond以揉合台灣茶與調酒體驗獲獎。 最佳團隊好客及服務精神獎「The Public House」；最佳調酒師專業及服務獎「Liquid Art」；年度最佳新酒吧獎「WU」；全場參與者現場評選出最受歡迎酒吧獎，為摘下最高人氣的「The Public House」。最後，榮獲年度最佳酒吧獎的「Bar Home」，以其親切熱情的待客之道脫穎而出， ▲榮獲「年度最佳酒吧獎」的Bar Home，以其親切熱情的待客之道脫穎而出。（圖／官方提供） 顧客在酒吧感受到家的舒適溫暖， 評審們也對其調酒師和廚師精心設計的菜單和酒單給予肯定 。
慶祝《PAPERPLANE 酒吧指南》發佈，即起至6月30日前在任一指南推薦酒吧使用「隨行卡」消費，除了立即享最高12%回金，單筆滿 NT$1,500 元即可參加抽獎，每抽 2 次可額外獲得 1 次抽獎機會，獎項包含紅利、贊助商贈品，最大獎則為整張免單！以隨行卡消費累計 10 間指南推薦酒吧，就有機會抽中獲得五星級飯店住宿，以及NT$6,666 元的喝酒金，消費累計達到 30 間酒吧，更有機會獲得 NT$8,888 元喝酒金。
此外，喜歡在家品飲的民眾，近期也有令人眼睛一亮的必嚐酒款登場，那就是歷史最悠久的法國頂級干邑酒廠，馬爹利（Martell）開創了頂級干邑的全新篇章，推出「馬爹利單一產區珍釀系列The Single Cru Collection」，此系列完美詮釋四大干邑產區的風土之美，一款干邑的風格由生命之水和釀酒師的調和工藝塑造而成，而葡萄受地理位置、土壤、氣候和日照等風土條件影響，產出各具獨特香氣特性和陳年潛力的生命之水。 ▲2024年台灣必訪酒吧！首屆《PAPERPLANE 酒吧指南》公布最佳調酒師專業及服務獎「Liquid Art」。（圖／官方提供）
馬爹利單一產區珍釀系列，精選來自法國四大干邑產區的生命之水，包含優質林區、邊緣區、小香檳區、大香檳區，每一款干邑皆來自單一產區的生命之水，每年限量生產，並將生命之水陳放於細紋橡木桶，在馬爹利窖藏的11,000款生命之水中，僅精挑細選400款，打造僅占1%的馬爹利酒款，具有極高的珍罕性。
▲馬爹利（Martell）開創了頂級干邑的全新篇章，推出「馬爹利單一產區珍釀系列The Single Cru Collection」，此系列完美詮釋四大干邑產區的風土之美。（圖／官方提供）