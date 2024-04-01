爸媽付頭期款！27歲工程師怨「強迫買房」　被帶進接待中心秒簽約

前3月房市首次登記達4.3萬棟！增近4成　專家：3因素沒有回頭跡象

▲前3月第一季登記高達4.3萬棟，年增39%。專家認為短期沒有政策利空衝擊，加上台股兩萬點激勵與通膨預期等3因素，房市沒有回頭跡象。（圖／資料照片）
▲前3月第一季登記高達4.3萬棟，年增39%。專家認為短期沒有政策利空衝擊，加上台股兩萬點激勵與通膨預期等3因素，房市沒有回頭跡象。（圖／資料照片）

記者徐銘穗/綜合報導

六都地政局今（1）公布3月買賣移轉棟數，六都總計買賣移轉棟數為2.3萬棟，年增12%，第一季累計總買賣移轉棟數為6.3萬棟，年增28%。專家分析，認為台股兩萬點、新青安貸款及通膨預期都是買氣大漲主因。特別的是，前3月首次第一次登記棟數高達4.3萬棟，年增近39%，專家觀察，有3因素，「房市沒有回頭跡象」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前兩月移轉都延續去年下半年以來年增走勢，整體房市呈現價量齊揚表現，主要還是台股創下兩萬點新高，加上新青安與通膨預期帶動，一方面市場交易暢旺，另一方面過去3個月的第一次登記高達4.3萬棟，明顯高於前一個年度同期的3.1萬棟，交屋潮也帶動移轉棟數增加，整體房市房價仍居高不下，預料移轉棟數年增表現到下半年才會趨緩

曾敬德表示，去年上半年房市基期偏低，預料年增表現有機會延續到6月，接下來年增率可能整個減緩，今年房市短期並未有政策利空衝擊，加上台股兩萬點也激勵購屋人信心央行升息更透露出通膨預期等因素，房市還是沒有回頭的跡象。

▲六都建物3月及2024 Q1買賣移轉棟數統計。（圖／信義房屋提供）
▲六都建物3月及2024 Q1買賣移轉棟數統計。（圖／信義房屋提供）
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，第1季利多滿滿，除延續政府釋出新青安貸款等利多刺激，大選後房市前景明朗，股市表現強勁等因素，各都買氣皆大增。不過，六都中僅台中市年增幅出現負數，她認為，2024年雖說買氣與去年底相比回暖不少，不過建商大量餘屋已在去年交屋，使得今年數據與去年相比出現略為修正。

大家房屋企研公關主任賴志昶指出，去年第一季適逢政府打房重大政策「平均地權條例」三讀通過，買方投入房市意願低落，成交觀望期拉長。不過，自去年8月政府推出「新青安」貸款方案，讓房市火熱買氣延續至今，讓今年6都第1季數據，與同期相比都有不少成長。不過今年3月央行升息，是否會讓市場產生變化，值得留意。

六都3月買賣移轉破2萬棟！台北、台南爆大量　只有這都交屋潮退了

2024房市買賣預估29萬棟！顏炳立看預售賣爆：雞跳的市場炒到鳥飛

嘉義高鐵站土地2年前沒人要　台積電來！地主漲價7成賣　建商哭了

爸媽付頭期款！27歲工程師怨「強迫買房」　被帶進接待中心秒簽約

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞