前3月房市首次登記達4.3萬棟！增近4成 專家：3因素沒有回頭跡象
六都地政局今（1）公布3月買賣移轉棟數，六都總計買賣移轉棟數為2.3萬棟，年增12%，第一季累計總買賣移轉棟數為6.3萬棟，年增28%。專家分析，認為台股兩萬點、新青安貸款及通膨預期都是買氣大漲主因。特別的是，前3月首次第一次登記棟數高達4.3萬棟，年增近39%，專家觀察，有3因素，「房市沒有回頭跡象」。
記者徐銘穗/綜合報導
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，前兩月移轉都延續去年下半年以來年增走勢，整體房市呈現價量齊揚表現，主要還是台股創下兩萬點新高，加上新青安與通膨預期帶動，一方面市場交易暢旺，另一方面過去3個月的第一次登記高達4.3萬棟，明顯高於前一個年度同期的3.1萬棟，交屋潮也帶動移轉棟數增加，整體房市房價仍居高不下，預料移轉棟數年增表現到下半年才會趨緩。
曾敬德表示，去年上半年房市基期偏低，預料年增表現有機會延續到6月，接下來年增率可能整個減緩，今年房市短期並未有政策利空衝擊，加上台股兩萬點也激勵購屋人信心，央行升息更透露出通膨預期等因素，房市還是沒有回頭的跡象。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，第1季利多滿滿，除延續政府釋出新青安貸款等利多刺激，大選後房市前景明朗，股市表現強勁等因素，各都買氣皆大增。不過，六都中僅台中市年增幅出現負數，她認為，2024年雖說買氣與去年底相比回暖不少，不過建商大量餘屋已在去年交屋，使得今年數據與去年相比出現略為修正。
大家房屋企研公關主任賴志昶指出，去年第一季適逢政府打房重大政策「平均地權條例」三讀通過，買方投入房市意願低落，成交觀望期拉長。不過，自去年8月政府推出「新青安」貸款方案，讓房市火熱買氣延續至今，讓今年6都第1季數據，與同期相比都有不少成長。不過今年3月央行升息，是否會讓市場產生變化，值得留意。