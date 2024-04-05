成勛飛來台灣沒開漫遊！遇詐欺犯騙錢氣瘋　經紀人找不到他也發瘋

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面對「忘記手機密碼VS.忘記帳戶密碼」，成勛選擇後者直言：「不想忘記。」他因為無法分心，僅憑直覺選出想要或不想要的選項，答案標準不一；不過聽到「腳臭VS.狐臭」，他堅定回應：「我討厭腳臭！」輪到「禿頭VS.啤酒肚」和「長髮女生VS.短髮女生」他放棄思考，只想趕快解決手中的益智積木。
其中一道題目為「接受台灣媒體採訪前，最後一個傳訊息的對象？」成勛意外透露出國非旅遊的話，不會開通漫遊，所以不知道誰傳訊息給他，成勛解釋：「因為我到海外工作的話，基本上需要拿手機的機會不多，也因為沒時間用電話，所有就沒開通漫遊。」他喜歡沒網路的生活，自然就沒有訊息焦慮症，「我沒有手機反而比較輕鬆自在，如果我沒有手機，聯絡不到我的人應該會滿著急，但我個人是沒手機也沒差。」一番話讓後方經紀人大大嘆氣，過於自然的表現，讓人猜疑是否每每出事，公司都找不到成勛問到回應。
成勛分享最近遇到的詐欺故事，無法容忍為了利益騙取他人錢財的行為，「不懷好意欺負小朋友的時候，為了謀取自己的利益，或是利用小朋友騙人的時候，我看到這樣的情形，就會想罵人！」他直言近期常碰到類似的人：「我看到有這樣行為的人就會罵髒話，特別是那種冒充別人的人，跟別人或是喜歡的人勒索之類的，遇到這樣的人，我真的就會開罵。」
成勛這趟訪台模樣稍嫌圓潤，與2019年最後一次來台辦見面時判若兩人，雖然帥度降低，但親和力與真誠態度不變，他也老實透露「最近腹肌離家出走中，會找機會把它找回來。」記者請他為自己下3個標籤，成勛給出「遊戲」、「麻煩」、「熱情」等答案，他討厭瑣碎麻煩事，對人卻十分熱情，自認是個「矛盾的人」，與他3月29日的記者會上拿媒體相機充當台灣記者、大方跟女記者配對等行為不謀而合。
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