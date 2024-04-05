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成勛飛來台灣沒開漫遊！遇詐欺犯騙錢氣瘋　經紀人找不到他也發瘋

▲成勛玩遊戲不能一心二用，面對「腳臭VS.狐臭」選擇前者，意外透露出國不開漫遊的原因。（圖／記者陳明中攝）
▲成勛玩遊戲不能一心二用，面對「腳臭VS.狐臭」選擇前者，意外透露出國不開漫遊的原因。（圖／記者陳明中攝）

記者陳雅蘭／專訪

韓星成勛近期未有主演新作，仍特地來台舉辦粉絲見面會，此前接受《NOWnews今日新聞》專訪，自爆近期遇到詐騙，以及此趟寶島行沒開漫遊，害工作人員找不到他，相當做自己，讓一旁的經紀人攤手嘆氣。成勛玩遊戲無法一心二用，面對「禿頭VS.啤酒肚」、「腳臭VS.狐臭」等題目，遲遲無法做決定，高喊：「我現在沒辦法思考！」真摯模樣與電視上的「演員成勛」判若兩人。

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成勛小學開始游泳，原本是南韓專業的游泳選手，曾創下蝶式部門大會新紀錄，後來因為椎間盤突出放棄游泳。身高185公分的他，在1000比1的徵選脫穎而出，2011年拍攝戲劇《新妓生傳》出道，後續主演《焦急的羅曼史》、《結婚作詞，離婚作曲》、《死期將至》等戲劇、出演綜藝《我獨自生活》廣被台灣觀眾認識。

面對「忘記手機密碼VS.忘記帳戶密碼」，成勛選擇後者直言：「不想忘記。」他因為無法分心，僅憑直覺選出想要或不想要的選項，答案標準不一；不過聽到「腳臭VS.狐臭」，他堅定回應：「我討厭腳臭！」輪到「禿頭VS.啤酒肚」和「長髮女生VS.短髮女生」他放棄思考，只想趕快解決手中的益智積木。

▲成勛專訪。（圖／記者陳明中攝）
▲成勛無法分心，玩遊戲數度崩潰。（圖／記者陳明中攝）
其中一道題目為「接受台灣媒體採訪前，最後一個傳訊息的對象？」成勛意外透露出國非旅遊的話，不會開通漫遊，所以不知道誰傳訊息給他，成勛解釋：「因為我到海外工作的話，基本上需要拿手機的機會不多，也因為沒時間用電話，所有就沒開通漫遊。」他喜歡沒網路的生活，自然就沒有訊息焦慮症，「我沒有手機反而比較輕鬆自在，如果我沒有手機，聯絡不到我的人應該會滿著急，但我個人是沒手機也沒差。」一番話讓後方經紀人大大嘆氣，過於自然的表現，讓人猜疑是否每每出事，公司都找不到成勛問到回應。

成勛分享最近遇到的詐欺故事，無法容忍為了利益騙取他人錢財的行為，「不懷好意欺負小朋友的時候，為了謀取自己的利益，或是利用小朋友騙人的時候，我看到這樣的情形，就會想罵人！」他直言近期常碰到類似的人：「我看到有這樣行為的人就會罵髒話，特別是那種冒充別人的人，跟別人或是喜歡的人勒索之類的，遇到這樣的人，我真的就會開罵。」

成勛這趟訪台模樣稍嫌圓潤，與2019年最後一次來台辦見面時判若兩人，雖然帥度降低，但親和力與真誠態度不變，他也老實透露「最近腹肌離家出走中，會找機會把它找回來。」記者請他為自己下3個標籤，成勛給出「遊戲」、「麻煩」、「熱情」等答案，他討厭瑣碎麻煩事，對人卻十分熱情，自認是個「矛盾的人」，與他3月29日的記者會上拿媒體相機充當台灣記者大方跟女記者配對等行為不謀而合。

▲成勛專訪。（圖／記者陳明中攝）
▲成勛遇到詐騙，直言非常不滿。（圖／記者陳明中攝）
▲成勛台北記者會。（圖／記者陳明中攝）
▲成勛日前拿台灣攝影的相機充當媒體。（圖／記者陳明中攝）
▲▼見面會上，成勛面對合照、擁抱等要求來者不拒。（圖／讀者提供）
▲見面會上，成勛面對合照、擁抱等要求來者不拒。（圖／讀者提供）
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