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政大國際師生創作有聲動畫繪本！寶藏巖光節展社區影像、虛擬信件

▲政大創新國際學院師生創作有聲動畫繪本《我家門前有小河》，即日起於寶藏巖光節展至5月5日。（圖／政大提供）
▲政大創新國際學院師生創作有聲動畫繪本《我家門前有小河》，即日起於寶藏巖光節展至5月5日。（圖／政大提供）

記者李琦瑋／台北報導

2024年寶藏巖光節「夜夢」日前開展，國立政治大學創新國際學院師生透過跨領域與跨文化合作，展出有聲動畫繪本作品《我家門前有小河》，該作品為政大創新國際學院（ICI）開設「社會創新設計實作」進階課程的實驗計畫，目前正在寶藏巖河岸邊的小木屋展出，展至5月5日止。

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政大今（24）日指出，寶藏巖光節是政大創新國際學院「社會創新設計實作」的第一個實驗計畫，作品展示地點位於寶藏巖河岸邊一座佇立的小木屋。小木屋及其內的投影動畫作品，集結過去2年間，ICI社會創新實作課程、台大土木系實作課、寶藏巖文化村協會、寶藏巖國際藝術村眾人之力，建立社區影像資料庫、環境聲音採集資料庫，並以虛擬信件的繪本創作，盼在「自力造屋實驗場」裡，讓參訪者看見原居民的身影、聽見在地故事，期許在面對非正式聚落的觀光化、社區原住戶凋零，突顯社區居民參與活保存之能見度。

創新國際學院助理教授陳虹穎表示，該學院透過課程，提供台灣及國際學生們一個連結在地的平台，向這片土地學習與社區居民發生連結、認識並理解地方面臨的挑戰，進而以不同媒材，記敘社區故事與發想社區未來。

陳虹穎說，受到社區內口述歷史的啟發，《我家門前有小河》是對不斷變化的寶藏巖及其居民的見證。這些故事以信件集的形式呈現，從一位將寶藏巖視為家的居民角度出發，寫給未來的妳和我；這些信件以寶藏巖中的不同地點為楔子，引出一系列反思，並寄語未來的世代。

政大提到，在作品的創作過程中，台灣與國際學生們除了發展跨文化團隊合作、策展及創作，也透過參與社區活動，和寶藏巖社區居民們締結了情誼。本次創作團隊的背景與專業多元，成員有來自台灣、英國、泰國、美國等國家，同學們嘗試以類建築投影方式，敘說與模擬居民們的心境故事，並將小木屋打造成更加平易近人的設施，以社區家庭電影院的概念，在屋中放映寶藏巖的故事影片，讓前來參觀的遊客能看見當地居民們的存在，深度探索這裡的歷史起源，進而反思當代居住與文化景觀保存的問題。

政大指出，「自立造屋實驗場」為透過實地共創的藝術計畫，期許成果能激起公眾對寶山巖聚落「自力造屋」時期歷史紋理的興趣。

創作成員之一的黃音慈說，有不同文化、領域的夥伴，是團隊非常大的優勢，正因為成員來自不同地方、有不同專業，討論時各種新奇的資訊與靈感相互碰撞融合，再各自發揮所長，才能順利完成作品。

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