特企／《上古世紀：戰爭》Q2國際服正式開啟　台鋼啦啦隊火熱應援

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《上古世紀：戰爭》於2023年1月的時候，在韓國進行事前預約，還曾創下200萬名玩家預約成績，正式開放下載時，不論是ios系統或是安卓系統，都是下載第一名的遊戲，在韓國MMORPG掀起一波熱潮，由此可見其遊戲受歡迎程度。
遊戲代理商Kakao Games代表韓尚佑表示，《上古世紀：戰爭》繼承了前作《上古世紀》龐大的世界觀，遊戲內容相當豐富，在這裡我們重新詮釋了職業、技能、海戰、貿易、團隊副本等內容，絕對會經予玩家們帶來不同於《上古世紀》的全新感受。同時，Kakao Games也將結合其他區域的成功經驗，除了給《上古世紀》舊玩家全新感受之外，也將帶給新的玩家滿足感。
對於與智冠集團的合作，韓尚佑說：「智冠集團在台灣，幾乎等同於遊戲的代名詞，能與智冠合作，將《上古世紀：戰爭》推向海外市場，Kakao Games感到非常的榮幸，我們也相信在雙方互助合作之下，絕對可以創造出不同凡響的成績。」
國際版伺服器獨家內容首次曝光
《上古世紀：戰爭》世界觀建立在原大陸的毀滅和大遷徙之後，各種族分散到諾伊大陸各處，建立了各自的聚落。本作沿襲《上古世紀》中是最能凸顯遊戲特色的種族系統，玩家將可在遊戲開始時選擇六大種族，包括追求光榮戰鬥並崇拜死亡女神的「諾亞」、曾經成為惡魔爪牙的「戰魔」、失去偉大領袖的「精靈」、不屈不撓的挑戰者「哈里蘭」、依靠源晶致富的「矮人」以及可愛又致命的風之鬥士「獸靈喵」，每個種族都有獨具特色的職業及技能，玩家們將可依照自己的遊戲喜好，選擇自己的角色加入《上古世紀：戰爭》的全新戰場當中。
對於《上古世紀：戰爭》前進國際，XL GAMES CCO、有「韓國 MMORPG之父」之稱的宋在京顯得信心滿滿，同時也表示能將自己嘔心瀝血之作推向海外市場，是件令人振奮的事，為此XL GAMES還特別在國際伺服器當中，新增了以「台灣黑熊」為概念的「憨厚的羅貝爾」格蘿亞，玩家將在遊戲中和可愛的羅貝爾，一同在諾伊大陸上進行偉大的冒險。
《上古世紀：戰爭》最大的特色之一的大規模戰鬥，研發人員將會投入大量精力進行優化，確保玩家輕鬆愉快的享受MMORPG的精髓。也希望所有的玩家們，都能依照自己的遊戲風格，而擁有不同的遊戲體驗與樂趣。
《上古世紀：戰爭》研發團隊 首揭遊戲系統獨特性
《上古世紀：戰爭》除了有各種種族可供玩家選擇之外，武器部份也是種類繁多，舉凡單手劍、雙手劍、短劍、弓、槍、法杖，應有盡有。另外在技能部份研發團隊也設計了許多豐富技能讓玩家可以因應戰鬥、狩獵、與隊友合作時可自由搭配。遊戲製作總監全起永認為，爲玩家提供了豐富多樣的戰略要素，使他們能夠盡情享受各種遊戲方式，是研發團隊的核心目標。因此，未來《上古世紀：戰爭》國際服將會推出更多有別於韓國版本的內容，也將以多個伺服器進行合作與競爭為目標開放「謎樣戰場」系統。
企劃組長丁碩垣說「讓每個玩家成為亂世中的英雄，與同伴一同成為偉大歷史的主人，在這前提之下，團隊將會努力設計出更多、更有趣的系統供玩家體驗。包括本作獨有的海戰系統，玩家可以運用魚雷進行戰鬥，或是因應地形環境，搭配不同的技能，取得戰場上的勝利。」
而為了讓玩家在遊戲中，除了感受到大規模戰爭的刺激，以及戰鬥時的爽快打擊感，美術總監梁宗根與團隊成員運用最新圖形技術，大幅度提升各種武器、技能使用時，周圍地理環境的物理效果變化，盡可能使其極度逼真，帶給玩家良好的沉浸式感受。
《上古世紀：戰爭》於韓國甫一上市，便深獲玩家的認可與喜愛，因此負責全球事業營運的李秀賢對於國際服的推出，將秉持著完美的服務與品質，借重在韓國當地的經驗，打造出讓全球玩家都喜歡的國際服環境。包括系統將引進「即時翻譯功能」，讓來自不同語系的玩家們，可以打破語言的障礙，順暢的溝通、交流，另外也會盡最大的努力維繫遊戲公平性、杜絕一切不合法的行為，確保每一位玩家的權益。
智冠集團「一站式服務」做為強力後盾
擁有多元職業、豐富系統以及大規模陸上、海上戰爭的《上古世紀：戰爭》，於韓國遊戲界創下優異成績，進而邁向國際舞台，其中幕後推手莫過於在台灣、東南亞遊戲市場經營多年，旗下擁有12個服務品牌，以「一站式服務」為核心的智冠集團。
對此智冠集團董事長王俊博，相當看好這次台、韓之間的合作，他認為《上古世紀：戰爭》本身遊戲實力堅強，再加上智冠集團獨特的「一站式服務」，結合了MyCard點數卡的介接、線上與線下廣告的規劃、製作與投放、台灣及東南亞在地化網紅的合作、玩家社群及遊戲客服的支持，還有記者會以及後續許多活動的推動…等等，未來還會藉由遍佈全台、擁有上萬家合作據點的「e-PLAY」特約商店，推出的全新OMO（Online Merge Offline，虛實整合）影音互動體驗，打造「街頭玩家見面會」，讓遊戲廠商得以進行客製化行銷宣傳，為品牌帶來最大效益。
戰火正式點燃 全球玩家準備大展身手
《上古世紀：戰爭》記者會上，除台、韓代表發佈願景，說明未來計畫之外，最吸睛的莫過於自韓國來台發展後，人氣居高不下的「遊戲形象大使」安芝儇，與「WING STARS」 成員，來自大馬的JC以及台灣本土的李樂，共組跨國應援團，同時還別開生面進行遊戲角色COSPLAY，大跳火熱舞蹈，敲響戰鼓，正式宣告《上古世紀：戰爭》將於2024年第二季開啟國際版伺服器，一舉打響戰火。
「電競教父」施文彬、「遊戲實況主」丁特、小許、平民百姓、瑀熙、凱琪等6位公會代表，串連全台30位人氣主播，投入戰場，正式向全球宣戰，許多國外網紅、直播主也紛紛響應，引起國內外玩家們的關注，使得這場戰爭未演先轟動。《上古世紀：戰爭》將陸續公布遊戲最新資訊及活動內容，歡迎玩家加入官方社群，掌握最新情報。