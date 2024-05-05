浴室矽利康發霉怎麼辦？達人「1招去霉」還免刷　漂白水過期無效

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最佳比例：350ml漂白水+20ml冷水 濕敷1~3小時
佐藤分享，去除霉斑最佳比例為「350ml漂白水+20ml冷水」，將廚房紙巾對折再對折，變1/4寬長條，沾滿先前調製的去霉劑後，稍微壓乾置不滴水程度，接著濕敷在發霉的矽利康膠條上並稍微按壓，記得在浴室環境乾燥的情況下，濕敷才最有效。
發霉程度輕微者只要濕敷約60分鐘，發霉嚴重者可多敷一層並等待3小時。時間到後，去除濕敷條就可見證奇蹟，最後再用濕抹布擦拭矽利康即可。
使用漂白水清潔4重點 一定要保持通風
佐藤也提醒，漂白水主要成分是次氯酸鈉，注意使用時不可用熱水稀釋，以免釋放大量氯氣引發過敏不適，使用漂白水清潔時要戴手套及口罩，保護呼吸道及雙手肌膚，操作過程也要記得打開門窗、保持通風。
此外，也要特別留意漂白水的「製造日期」，挑選時最好選最接近當下日期的產品，因為次氯酸鈉在常溫下保存也會隨時間增加而慢慢分解，導致濃度下降、殺菌力降低，一般保存期限通常是3年，3年以上的漂白水次氯酸鈉濃度會明顯下降，就不建議再使用了。
洗澡後3動作 浴室快速變乾燥
無毒教母譚敦慈也曾教導避免浴室因潮濕而發霉的3個小動作，建議家中建議最後一個洗澡的人，先用冷水沖浴室牆壁及地板降溫，再用刮刀把水刮淨，接著開抽風機（或暖風機）保持乾燥，如果沒有抽風機，則建議1~2天使用1次除濕機，要記得蓋上馬桶，以免影響除濕效果。