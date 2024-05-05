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浴室矽利康發霉怎麼辦？達人「1招去霉」還免刷　漂白水過期無效

▲浴室矽利康發霉該怎麼辦？達人教1招輕鬆去霉斑，而且還不用刷。（圖／NOWnew資料照）
▲浴室矽利康發霉該怎麼辦？達人教1招輕鬆去霉斑，而且還不用刷。（圖／NOWnew資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

浴室環境容易潮濕，若沒有對外窗也沒有乾燥暖風扇，浴室拉門、窗框處的矽利康膠條就更容易發霉，要是長期放任不管，霉斑深耕入骨超難清的，刷到懷疑人生也刷不掉。別怕！家事達人分享實測各種清潔組合後，確認最有效、最省錢的一招，就是在發霉的矽利康上濕敷稀釋漂白水，靜置1~3小時後，不用刷就能輕鬆除掉發霉，還能抑制霉斑再次生長。

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家事達人佐藤SATO日前在YouTube頻道，分享矽利康最有效霉斑清除法，前置作業要準備臉盆、橡膠手套、廚房紙巾以及漂白水，記得要戴上橡膠手套，以免手部碰觸漂白水引發不適，呼吸道敏感者則建議戴口罩再操作。

最佳比例：350ml漂白水+20ml冷水　濕敷1~3小時

佐藤分享，去除霉斑最佳比例為「350ml漂白水+20ml冷水」，將廚房紙巾對折再對折，變1/4寬長條，沾滿先前調製的去霉劑後，稍微壓乾置不滴水程度，接著濕敷在發霉的矽利康膠條上並稍微按壓，記得在浴室環境乾燥的情況下，濕敷才最有效。

發霉程度輕微者只要濕敷約60分鐘，發霉嚴重者可多敷一層並等待3小時。時間到後，去除濕敷條就可見證奇蹟，最後再用濕抹布擦拭矽利康即可。

▲磁磚用小蘇打粉或漂白水濕敷一下，就能輕鬆抗霉。（圖／信義居家提供）
▲磁磚用小蘇打粉或漂白水濕敷一下，也能輕鬆抗霉。（圖／信義居家提供）
使用漂白水清潔4重點　一定要保持通風

佐藤也提醒，漂白水主要成分是次氯酸鈉，注意使用時不可用熱水稀釋，以免釋放大量氯氣引發過敏不適，使用漂白水清潔時要戴手套及口罩，保護呼吸道及雙手肌膚，操作過程也要記得打開門窗、保持通風

此外，也要特別留意漂白水的「製造日期」，挑選時最好選最接近當下日期的產品，因為次氯酸鈉在常溫下保存也會隨時間增加而慢慢分解，導致濃度下降、殺菌力降低，一般保存期限通常是3年，3年以上的漂白水次氯酸鈉濃度會明顯下降，就不建議再使用了。

洗澡後3動作　浴室快速變乾燥

無毒教母譚敦慈也曾教導避免浴室因潮濕而發霉的3個小動作，建議家中建議最後一個洗澡的人，先用冷水沖浴室牆壁及地板降溫，再用刮刀把水刮淨，接著開抽風機（或暖風機）保持乾燥，如果沒有抽風機，則建議1~2天使用1次除濕機，要記得蓋上馬桶，以免影響除濕效果。


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