健康新生活　AI數據助攻業者智慧轉型創「健康」商機

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經濟部商業發展署署長蘇文玲表示，健康美麗的生活是每個人的期待，也讓各種健康服務遍及食衣住行育樂等層面，並創造更多商機、提升產業發展；其中的關鍵就在於這些健康服務要能扣合民眾需要，真正使民眾獲得健康。
商業發展研究院董事長許添財更指出，AI智慧化已是當前全球領先企業積極發展的方向，也是此次推動「健康服務創新生態圈開發應用計畫」的主軸，並結合專家的輔導與優化，協助業者運用數據、創新商機。
「健康服務創新生態圈開發應用計畫」透過運用全民健康保險醫療統計資料及整合多項輔助數據以建置健康產業數據智慧平台，不僅可分析目標消費者所面臨的健康問題和解決關鍵，讓可協助業者掌握消費者健康需求、痛點及對應商機；透過專家顧問的輔導，藉以評估開發新商品或新服務，並進一步組成跨業服務生態圈，經由虛實體驗、聯合行銷等方式精準帶進銷售。
在分享交流會中，商業發展研究院行銷與新媒體研究所組長康耕輔與運動、營養等健康生活服務業者，共同探討在現今智慧時代發展下，健康生活服務產業遭遇的挑戰與商機；特別是在健康服務個人化、客製化的趨勢下，更需要數據資料的收集分析，才有辦法找出目標客群的需求，進而提供有效的商品及服務。
此外也由國立臺灣科技大學工業管理系教授暨智慧製造科技所所長王孔政，分享此次「健康生活產業數據平台」的建置，包括整合全民健康保險等多元資料，精確掌握消費者的健康問題與，以利業者釐清目標客群、創新產品與服務，也讓健康生活服務產業能夠智慧升級。