乳癌病友協會「她們的美麗重生相片故事展」徵件開跑

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「她們的美麗重生相片故事展」是由中華民國乳癌病友協會與長期致力於參與公益的保養品牌佐登妮絲合作，將從投稿作品中遴選25件在佐登妮絲城堡展出，展出期間為8月1日至10月31日止，屆時歡迎民眾蒞臨參觀。
關於中華民國乳癌病友協會
1997年長期於醫院擔任志工的乳癌病友們首次聚集舉行全國「少奶奶」大會師，開啟了台灣乳癌病友志工的交流。2002年4月21日，考量病友團體及乳癌支持服務的長期性成長及發展，全台26個乳癌病友團共同組成全國性組織平台「社團法人中華民國乳癌病友協會」(Taiwan Breast Cancer Alliance，簡稱TBCA)，期望透過平台組織性地運作和系統性地規劃，讓團體間的交流互動更為緊密，並能藉由資源共用及共享，擴大及延伸服務能量。
TBCA 的成立，讓乳癌病友們不再只知相擁哭笑，而是能系統性談支持服務的推廣、知識性地談病理及醫病溝通，甚至談到了國際，讓全球癌症醫護及病友支持團體驚訝且羨慕台灣病友服務的傲人成績及發展。TBCA目前已結合45個地方病友團體，現有約 15,000 位會員受惠於TBCA所推動的病友支持服務。
TBCA六大呼籲
今年TBCA提出六大呼籲，包含「乳癌防治衛教資源整合及共享」、「乳癌篩檢補助年齡下修至40歲」、「提供病友心理支持資源」、「年輕病友生育保存」、「乳癌篩檢差額負擔自由選」以及「早期乳癌用藥納保」。期盼政府、社會大眾一起為乳癌防治跟病友權利繼續努力！