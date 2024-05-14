社恐快看！網總結8招「克服社交障礙」 還可改善人際關係
害怕社交怎麼辦？近年社群上常有網友以「社恐」形容自己不善社交、與他人互動時會不由自主地感到緊張恐懼，有人更為此大感困擾，認為無論在校園、職場或一般的生活情境中，自身對社交的恐懼都會深深影響個人生活。
記者林莞茜／綜合報導
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「克服社恐方式」話題的網路聲量表現，發現「練習談話技巧」是許多人公認克服社恐的不二法門。
在各種場合中，能夠自如地參與對話，是與他人建立良好關係的重要橋樑，因此有網友便建議可以「模擬對話情境」，並提前準備好聊天的話題，減少雙方「沒話聊」的尷尬處境。
此外，在與人交談時，認真傾聽並找出適合延伸的話題進行發問，也能夠使得對話更加流暢，有熱心網友就整理出「社恐大學生開啟話題方法」，舉例「討論住處、興趣、偶像這類話題，很容易找到共同愛好」、「可以提出一些開放性問題，避免太快被句點」等，建議社恐的新鮮人可以抱持「跳脫舒適圈」的心態，在新環境嘗試建立社交人脈。
而在改善社恐的過程中，「拒絕負面思考」也是相當重要的一環。社交恐懼者有時會去揣測他人心中的想法，擔心自己受到批判或厭惡，從而陷入「他們是不是討厭我」、「我好像又出糗了」這些負面思考，於是開始拘束自己的言行舉止，甚至對社交活動感到焦慮與抗拒。對此，有網友就推薦可以「轉換思維模式」，建立更積極的心態，把注意力聚焦在互動當下的感受，停止自我懷疑與焦慮、減輕對他人評價的敏感度，才能打破這種負面的思維模式。
另一方面，也可以通過「漸進式參與社交」逐步克服對社交場合的恐懼。從親近的家人朋友開始下手，參加小型聚會，讓自己慢慢適應社交環境，再循序漸進地擴大社交範圍，像是加入興趣小組、參與社團活動等，從中建立更多的人際關係，試著享受社交帶來的樂趣和成就感。
有網友分享「我上課聽到要分組報告就在抖，還好因緣際會遇到很要好的朋友，是他帶領我慢慢接觸其他同學的」、「我也是社恐，但工作和生活會逼自己需要去溝通接洽，其實多做幾次就習慣了」等，認為將自己暴露在社交環境中，有助於降低與他人交流的緊張感。