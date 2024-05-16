▲展覽活動｜文化幣哪裡可以用？使用攻略一次看！

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台北 TeamLab 共創！未來園
2022年台灣突破30萬人朝聖TeamLab展覽，今年六月將於台北科教館登場！ 這次與日本沖繩同步展出，讓你陸、海、空一次滿足，藉由沉浸式的互動體驗打造出一個個藝術夢境。許多人到日本旅遊一定會把teamLab納為必去之一，今年免出國也能在台灣體驗！是不是很期待～
*提醒：下圖為2023年在香港九龍灣展演的照片紀錄
- 展覽期間：2024/6/14～2024/10/13
- 展覽地點：國立臺灣科學教育館七樓南側特展區（臺北市士林區士商路189號）
- 手刀預訂 台北展覽 「teamLab共創！未來園」門票
你是否有在青花瓷上彩繪過呢！如果喜歡動手體驗的人非常推薦來這，有多種形狀的生活器皿任你挑選，室內體驗空間寬廣舒適，在這充滿創意的空間，畫下屬於自己獨一無二的青花瓷拓繪。這裡也是一個團體活動的好去處，快揪朋友一起來玩。
立即體驗 青花瓷拓繪
- 地址：宜蘭縣三星鄉行健村行健二路二段275號
- 營業時間：週一、二、五13:00-17:30 ; 六日11:00-17:30
- 電話：03-9892789
「幻隱光靈」為西瓜皮育樂與Miss GAME共同舉辦的全台首創複合式沉浸娛樂，共有三大主題館：仙蹤、禁地、學院，三區分別可以體驗實境解謎、解謎鬼屋以及密室逃脫。這次三館的遊戲謎題、機關設置和美術設計皆由Miss GAME全新打造！
其中4/20新開幕的密室逃脫《幻隱光靈：學院》更是帶有中古世紀與魔法學院感的密室逃脫，最後更有隱藏關卡等著大家去發掘挑戰！
看更多 幻隱光靈展覽資訊
另外推薦《幻隱光靈：仙蹤》的四大亮點千萬不能錯過：夢幻古樹、湖畔童話、草原樂章、繽紛花海幻樂，仙蹤全程皆可拍照攝影，透過裝置互動讓你感受如同仙境般的世界。大膽的朋友不妨挑戰看看《幻隱光靈：禁地》，究竟在驚嚇的過程中你還能順利解謎前進嗎？
- 展覽期間：2024/1/17～2024/12/29
- 營業時間：平日13:00-18:00 (週三休館）、假日11:00-20:00
- 展覽地點：台北市松山文創園區南向製菸工廠一樓
*5/20 早鳥優惠火熱搶購！更多遊戲內容與活動資訊請關注官方粉絲團
- 展覽期間：2024/6/27～2024/9/17
- 營業時間：週一～日 11:00-22:00
- 展覽地點：台北市松山文創園區 北向製菸工廠
- 官方：IG粉絲團、FB粉絲團
全球首個LOST x LEGO® 主題密室逃脫，以歷史故事及神話主題，精心設計出近千個真人密室逃脫遊戲。還原 LEGO® CITY 監獄島的埸景，監獄中佈置了各種機關，使逃脫變成具有挑戰性的體驗，樂高監獄的每一個角落都隱藏著謎題，等著你們來解謎～
*提醒：台北西門店將開放《逃離監獄島》期間限定密室逃脫
- 展覽期間：2024/2/7～2024/6/30
- 展覽地點：台北市萬華區成都路4號6樓（捷運西門站1號出口）
- 官網：LOST x LEGO® 主題密室逃脫
- 門票：平日$600 / 人、假日$700 / 人，包括LEGO® 盒裝產品兌換劵$200
近期IG上最夯的手作課程，自己的地毯自己做！運用一個下午的時間用毛線把喜歡的圖案做成地毯或是其他療癒小物，超級有成就感。現在用文化幣也可以體驗，在台北、桃園、新竹都有手作地毯合作的店家，喜歡動手做東西的朋友，快預約起來吧！
- Does Art 都是藝術-台北中山總店
- 地址：台北市中山區中山北路二段22之2號2至5樓
- 營業時間：週一～日 10:00-21:30
- 官網：https://www.doesart.net
風神祭是結合了饒舌歌手、流行樂團、嘻哈饒舌、百大DJ和日本太鼓的一個日式祭典音樂節。此次活動為期只有一天，喜歡聽團、歡樂氣氛的朋友們真的要趕快預約起來。錯過就真的要等明年啦！
小編偷偷告訴你風神音樂祭聯合舉辦了一個美麗海岸線企劃(The Beautiful Plan)，想要以寓教於樂的方式宣傳ESG環境永續的重要。連續24個月，在24個不同的地點沿著台灣的海岸線持續美化環境，第22站在新竹南寮魚鱗天梯。希望透過音樂祭吸引青年朋友們和我們一起參與淨灘活動。另外5/26淨灘現場會再抽出66張門票，你還不心動嗎！
更多淨灘活動資訊 2024 風神音樂祭 X The Beautiful Plan 美麗海岸線企劃
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手刀預訂 風神祭【文化幣購票】
- 活動期間：2024/6/22
- 活動地點：新竹南寮漁港
- 官網：風神祭 Wind Top Fest
將博物館比擬成解鎖寶藏的空間，參加者化為偵探家一一瓦解秘密，打破我們對博物館的印象，看完藝術作品總覺得少了點有趣的互動體驗。這次奇美博物館難得舉辦了實境遊戲體驗，穿梭於博物館的各個角落，不僅可以邊欣賞畫作，還可以體驗尋寶樂趣，讓你邊逛邊玩，一點都不無聊。
立即購票 臺南奇美博物館實境遊戲體驗
- 展覽期間：～2025/12/31
- 展覽地點：臺南市仁德區文華路二段66號
- 官網：〈穿越時空的航海家〉2024最新實境遊戲
- 門票：最低只要350元 / 人，擁有「博物館參觀＋實境遊戲」雙重享受！
運用AI科技結合不同主題，打造讓人炫目的光影世界。場內採用超過40台投影機，投影出來的繽紛圖案十分漂亮，主要分為「AI Born、Color Time、Future Garden」三大主題，影像投影在地面以及四周牆壁，好像走入了魔幻世界，每種主題都各有特色，還可以和展內的光影互動，不管是用觸碰還是踩踏都會產生變化，讓大人小孩都玩得不亦樂乎。好拍又好玩的展覽怎麼可以錯過！
立即購票 未來奇境 AI創作主題展
- 展覽期間：2024/2/6開幕～長期（每週一二公休）
- 展覽地點：高雄市鼓山區蓬萊路99號（駁二蓬萊 B10 倉庫）
- 官網：《AI：MindScape》未來奇境 AI創作主題展
2024年《落日轉運站》正式抵達台北，這次以「人生盡頭」為主軸，融合了互動演出場景及食物設計，為了帶來全新型態的沉浸式體驗，希望可以陪伴旅客面對生命中將面臨的終點，在不被現實限制的時空中，將會遇到什麼挑戰、體驗呢？
沉浸式體驗 落日月台 Mind The Gap｜驚喜製造
- 展覽期間：2024/1/17起
- 展覽地點：台北松山文創園區藝巷空間
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原文出處 : ReadyGo 展覽活動｜文化幣哪裡可以用？使用攻略一次看！
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