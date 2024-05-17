快艇會退役「幹籃哥」Blake Griffin球衣？他坦言：不確定我值得

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認為退役球衣是巨大榮譽 Griffin還不確定自己是否值得
前NBA球員Blake Griffin稍早參加了美國電視節目《Run It Back》，談到了自己被快艇退役球衣的可能性，他說：「這明顯是一個巨大的榮譽，我肯定不會拒絕，但是我的想法是，我不知道我是否真的值得，能夠得到這樣的待遇，我還沒有想過這個問題。」
「就像我一直說的，很遺憾我們那時沒能達到我們應有的預期成績，但是現在大家也知道，一些在球隊中待很長時間的球員，像Carter，籃網剛剛宣布會退役他的球衣。所以我不會說我很期待這個事情，當然這件事成真會非常棒，這是個巨大的榮譽，但是...讓我們看看吧，目前我也不知道。 」
Griffin上個月宣布退役 結束14年球員生涯
而現年35歲的Blake Griffin，也在上個月宣布退役，結束個人14年的NBA球員生涯。Griffin生涯共6次獲選為全明星球員，5次進入NBA最佳陣容，場均可貢獻19分7籃板4助攻。Griffin的生涯巔峰，幾乎都奉獻給了洛杉磯快艇，在那裡他和Chris Paul以及DeAndre Jordan一起打造了「空拋之城」，令許多球迷相當難以忘懷。
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