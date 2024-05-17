全聯最強「除霉清潔劑」公開　達人實測驚呆：只噴一下霉菌就消失

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佐藤提醒，這些去霉劑都含有漂白劑 (次氯酸鈉) 成分，對眼睛、鼻子、嘴巴與皮膚，都是比較容易造成刺激和過敏的，所以操作之前，一定要戴上口罩與手套，並且打開門窗保持通風，做好防護。
實測全聯3款去霉清潔劑 驚人效果公開
經實際將3款除霉清潔劑噴上布滿霉菌的浴室磁磚牆面，佐藤分享，妙XX霉菌殺手噴頭握柄較長，可用3根手指按壓，使用上比較順手，另兩款按壓握柄較短，只能用2根手指操作。在泡沫濃稠度上，魔XX最濃稠、吸附力佳；威XXX呈現霧狀、吸附力也不錯；而妙XX清潔劑較稀，泡沫滑落速度最快。
靜置過程中，3款除霉清潔劑泡沫都已經溶解成水，第一階段實測等待5分鐘後，目測3款去霉劑成效，看似魔XX霉菌消失最明顯。第二階段再停留5分鐘，也就是累積靜置10分鐘後，使用威XXX磁磚表面霉斑幾乎都消失，妙XX霉斑剩的也不多，相較之下，魔XX的磁磚表面較能看到霉斑殘留。
第三階段，再朝未消除霉斑噴上去霉劑並停留5分鐘，3款去霉劑負責的區域磁磚全部變得白淨，就連磁磚細縫也清潔溜溜，恢復原本的水泥本色。最後，佐藤提醒要用冷水把噴過去霉劑的地方沖洗乾淨，整個除霉工事才算大功告成。
家中霉菌放任不清潔後果超慘 避免浴室潮濕3動作
家中廚房、浴室長滿霉菌，放任不清潔會如何？無毒教母譚敦慈直搖頭，指出霉菌是由很多菌絲組成，而且會飛。台灣有很多大人小孩過敏氣喘，過去認為塵蟎是一大原因，後來發現霉菌才是過敏氣喘最重要的來源，嚴重還會傷肝腎。
譚敦慈也曾教導避免浴室因潮濕而發霉的3個小動作，建議家中建議最後一個洗澡的人，先用冷水沖浴室牆壁及地板降溫，再用刮刀把水刮淨，接著開抽風機（或暖風機）保持乾燥，如果沒有抽風機，則建議1~2天使用1次除濕機，要記得蓋上馬桶，以免影響除濕效果。