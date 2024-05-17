特企／初藏久Yakitori Bar　經典與創新的結合　中山區居酒屋新星

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創始人Ray本身是一位日本酒國際唎酒師，對清酒的選品有他獨特的眼光，他期許自己能藉由這裡能將清酒推廣起讓來到店裡的每位客人都能選到適合的酒款體驗到日本酒的美妙，也希望客人來到這能想起年輕時的夢想與初心，與三五好友把酒言歡友宜長存。
「初藏久Yakitori Bar」的招牌料理為日式燒鳥和客制海鮮(部分品項須提前預訂)兩大類。燒鳥選用台灣當地新鮮的放牧土雞，由師傅細心手工拆解全雞的每個部位，並以專業的料理方式，讓客人能品嘗到日式燒鳥對於「雞」的細節與講究；而海鮮料理的部分小D主廚有著十餘年的處理經驗，完全能滿足客人各種預定的食材，讓客人來到這能享受到高級日料店的精緻體驗。
創始人Ray對於食材有他的堅持。從放牧土雞到放牧蛋，嚴格挑選台灣在的養殖的高品質食材，確保料理的每一口都安全又美味。而小D主廚對於海鮮的挑選與處理是在一般居酒屋無法體驗到的，無論是螃蟹的一蟹多吃或是採用日本津本式血拔技術處理的海魚刺身及自家曬製的一夜干，各種海鮮料理都難不倒他，秉持著日式職人精神，讓不少食客讚譽來到這體驗過他的手藝後直呼CP值超級高，也有的甚至專程從外地前來，只為一嚐燒鳥和海鮮互相交錯的用餐體驗。
「初藏久Yakitori Bar」希望能以此為出發點，開創出新的居酒屋概念，讓更多人體驗他們的魅力，將這種高性價比的美食理念推向更廣的市場。對於尋求美食及創新飲食體驗的你絕對是不可多得的選擇。