法人：美股創高還有續揚本錢　鎖定4產業搭美股停止升息多頭列車

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彭子芸說明，美股指數於4月下旬一度跌破季線，主要反映財報公布，以及市場對聯準會貨幣政策方向的不確定性，不過看好美國經濟數據仍佳，經濟不著陸機會提升，且產業目前庫存去化進入循環尾聲，加上新接訂單止跌回升，讓外界給予企業獲利上調的空間，旋即推升美股自低檔快速反彈，甚至屢創高點。
研究機構預估，今年美國整體企業獲利年增率將達8%，其中通訊、資訊科技、健康醫療及非核心消費四大產業，有望繳出優於整體產業的亮眼數據，分別達14%、14%、13%、10%的成長率。
除了企業獲利表現令市場驚豔，彭子芸進一步分析，美國就業市場持續強勁，4月失業率仍位於長期低位3.9%，此外，反映消費市場前景的密西根消費者信心指數自2022年6月的底部穩步回揚，顯示強勁就業市場與正向消費前景為美國注入擴張動能。
看好美股多頭續航力強，彭子芸建議，投資人不妨透過評價分析，專注企業獲利與股票溢價空間的選股邏輯，聚焦配置於具市場定位優勢、議價能力、強勁營收成長的美國龍頭類股，並著重於科技、非核心消費、通訊服務與醫療保健四大產業趨勢，搭上美股停止升息後的多頭列車。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。