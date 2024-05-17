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法人：美股創高還有續揚本錢　鎖定4產業搭美股停止升息多頭列車

▲有投信業者指出，美國經濟動能強於市場預期，配合通膨放緩，讓各券商看好美股行情潛力，進而上調美股S&P500指數年底目標價，最高上看5600點。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲有投信業者指出，美國經濟動能強於市場預期，配合通膨放緩，讓各券商看好美股行情潛力，進而上調美股S&P500指數年底目標價，最高上看5600點。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

美股昨（16）日雖收跌，但最新4月通膨數據降溫，強化聯準會今年2碼的幅度預期，帶動美股近日屢創新高，有投信業者指出，美國經濟動能強於市場預期，配合通膨放緩，讓各券商看好美股行情潛力，進而上調美股S&P500指數年底目標價，最高上看5600點。

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PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，從今年各券商對於S&P500預估點位來看，有持續推高的趨勢，以目前的高標最高點位分析，今年初券商看到5200點，而最新的預估值已上調至5600點，反映出市場對於美國經濟基本面堅實、企業獲利看升，在本益比仍處於合理區間評估，美股即使創高，依舊有續揚的本錢。

彭子芸說明，美股指數於4月下旬一度跌破季線，主要反映財報公布，以及市場對聯準會貨幣政策方向的不確定性，不過看好美國經濟數據仍佳，經濟不著陸機會提升，且產業目前庫存去化進入循環尾聲，加上新接訂單止跌回升，讓外界給予企業獲利上調的空間，旋即推升美股自低檔快速反彈，甚至屢創高點。

研究機構預估，今年美國整體企業獲利年增率將達8%，其中通訊、資訊科技、健康醫療及非核心消費四大產業，有望繳出優於整體產業的亮眼數據，分別達14%、14%、13%、10%的成長率。

除了企業獲利表現令市場驚豔，彭子芸進一步分析，美國就業市場持續強勁，4月失業率仍位於長期低位3.9%，此外，反映消費市場前景的密西根消費者信心指數自2022年6月的底部穩步回揚，顯示強勁就業市場與正向消費前景為美國注入擴張動能。

看好美股多頭續航力強，彭子芸建議，投資人不妨透過評價分析，專注企業獲利與股票溢價空間的選股邏輯，聚焦配置於具市場定位優勢、議價能力、強勁營收成長的美國龍頭類股，並著重於科技、非核心消費、通訊服務與醫療保健四大產業趨勢，搭上美股停止升息後的多頭列車。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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