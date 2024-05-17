「Oakley備戰體驗場」華山鳴槍！闖關免費拿氣泡水 爽抽運動好禮
Oakley 因應夏季世界最大運動盛會，推出 Sphaera 和 BiSphaera 系列2款全新太陽眼鏡，即日起至5月19日，只要到華山文創園區的「Oakley 備戰體驗場」，完成 Oakley Lab 闖關與任一個運動關卡，即可獲得氣泡水一瓶，挑戰後於現場拍照打卡並填寫問卷更可抽獎一次，有機會獲得品牌水壺、腰包、袖套等多項運動大獎。
實習記者柯乃瑜／綜合報導
Oakley 本次推出「SphaeraTM」與「BiSphaerdM」2款全新太陽眼鏡，集結O Matter輕盈鏡框、PRIZMT 鏡片科技、專利三點貼合 Unobtainium鼻墊和腿套打造而成。此外，隨著室內運動與電競運動的需求增加，「Oakley 備戰體驗場」也展示了全新風格的Latch Panel與光學鏡架系列，適合日常生活的多元場景。
演員蔡凡熙在活動首日擔任 Oakley 應援隊長，於「Oakley 備戰體驗場」佩戴 Sphaera 運動眼鏡，他表示：「我在國中時擁有了第一副 Oakley 運動太陽眼鏡，當時作為棒球隊的外野手，經常面對強烈的陽光，戴上 Oakley 的眼鏡讓我感覺加倍助力。」這次佩戴 Sphaera 更是倍感增能，認為這款眼鏡雖然是專為運動員設計，但其潮流且百搭的外觀非常適合日常生活中的搭配。
「Oakley 備戰體驗場」自即日起至5月19日於華山劇場鳴槍起跑，現場共設置三重運動關卡，從田徑、高爾夫到網球都有專業運動教練從旁指導。只要在活動期間內完成 Oakley Lab闖關與任一個運動關卡，就可以獲得品牌氣泡水一瓶，挑戰後於現場拍照打卡、填寫問卷更可抽獎一次，有機會獲得品牌水壺、腰包、袖套多項運動產品。