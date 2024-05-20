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米可白封印好身材！「細肩帶太辣被禁穿」　孫綻回2字安撫加愛心

▲米可白透露自己被禁穿細肩帶的衣服，釣出孫綻（右）回應2字安撫，還附上一顆愛心。（圖／米可白、孫綻IG）
▲米可白透露自己被禁穿細肩帶的衣服，釣出孫綻（右）回應2字安撫，還附上一顆愛心。（圖／米可白、孫綻IG）

記者薛羽彤／綜合報導

女星米可白因演出《追分成功》，和同劇演員孫綻傳出戀愛ING，雖然2人從未正面認愛，但彼此的相處早已低調給出答案。昨（19）日米可白發文透露，「最近嚴禁穿細肩帶上衣」，而緋聞男友孫綻在底下留言二字「乖乖」，閃瞎不少人。

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米可白昨日曬出穿細肩帶的性感辣照，寫上「最近嚴禁穿細肩帶上衣，只能分享之前拍的照片」，並未多說明原因，文末還強調「我要改走氣質路線。」貼文曝光後網友紛紛表示，「可能是男友吃醋不行妳穿吧」、「我就問，是誰多管閒事」、「沒好康了。誰剝奪我們上班的動力」、「誰規定的？為什麼不行？」緋聞男友孫綻更是在底下留言「乖乖」還附上一顆愛心，米可白淡定回應「幹嘛？去拍戲。」

▲米可白表示被禁止穿細肩帶上衣，並未說明原因。（圖／米可白IG）
▲米可白表示被禁止穿細肩帶上衣，並未說明原因。（圖／米可白IG）
▲孫綻（左）和米可白從未正面回應戀情，戀情就像是公開的祕密。（圖／孫綻IG）
▲孫綻（左）和米可白從未正面回應戀情，但兩人的互動就像是公開的祕密。（圖／孫綻IG）
米可白、孫綻2月被爆出熱戀中，孫綻透過經紀公司默認，希望大家給予空間，米可白則說：「現在沒想那麼多，先要把戲拍好最重要。」4月兩人被民眾目擊在街頭牽手約會，對此，米可白、孫綻一同表示，「趁拍戲空檔一起去找工作要用的服裝」，打死不正面回應戀情。

▲米可白和孫綻的互動相當甜蜜。（圖／米可白IG）
▲米可白和孫綻的互動相當甜蜜。（圖／米可白IG）
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