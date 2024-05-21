電風扇正確清潔！達人警告別沖水 1招灰塵自動脫落：吹冷氣更涼
天氣愈來愈熱，冷氣最佳神隊友之一的電風扇（或循環扇）用久了會稽灰塵，不少人會拆開用水沖洗，但家事達人提醒，沖水容易導致電風扇生鏽，分享只需要靠噴稀釋洗碗精和廚房紙巾，就能讓髒污自動脫落，而且灰塵不會掉得滿地都是。
記者徐銘穗/綜合報導
家事達人佐藤SATO日前在YouTube頻道，分享「電風扇『快速深層清潔法』！4步驟教你，清洗電扇「零失敗」的技巧」，指出很多人會拿水沖洗電風扇，但這樣不只容易導致生鏽，嚴重還可能會漏電。
電風扇除塵水絕佳比例：15克洗碗精+500c.c.水
佐藤分享，只要準備準備牙刷、水槍、洗碗精、廚房紙巾，首先將15克洗碗精與500c.c.溫熱水加入噴槍瓶，搖一搖調配出最佳比例的深層潔淨除塵水。
接著，在地上鋪好廚房紙巾，將前後網罩分別放在左右兩邊，噴上滿滿的潔淨水，水槍在噴的時候有力道，網罩上面表層的灰塵就會被噴下來，表面再濕敷沾滿除塵水的紙巾，葉片部分則是邊包邊噴除塵水，然後等待15分鐘後擦拭乾淨，就大功告成了。
佐藤提醒，電扇每1至2個月要清洗一次。特力屋內湖店社區管家黃智延指出，如果電扇積滿灰塵沒有定期清潔，會影響風扇運轉效率，相對也會較耗電。