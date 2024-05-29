黃宣《歌手》爆紅遭炎上！小粉紅挖他背景 爺爺疑為親日部落頭目
台灣歌手黃宣在中國實境歌唱節目《歌手2024》中，連續2周以驚豔四座的表現先後淘汰楊丞琳及力壓那英拿下華語歌手第1名。近日，有小粉紅翻出黃宣9年前在IG上的發文，發現黃宣的爺爺竟疑似為親日部落的頭目，黃宣也因在留言處寫下：「歷史可以原諒但不能遺忘」被中國歌迷解讀為在為爺爺開脫，因而遭到炎上。
記者張一笙／綜合報導
中國央視22日在官方微博上寫下：「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，不少中國民眾也在微博上製作表格，點名沒有轉發官方微博的台灣藝人，逼得不少工作重心轉往中國的台灣藝人紛紛轉發表態。
黃宣在《歌手2024》因為極其優異的表現受到中國歌迷矚目，然而卻開始有人質疑為何黃宣沒有轉發央視貼文。因此，有人翻出黃宣9年前在IG上的貼文，發現黃宣的爺爺是當年被認為是親日部落之一的頭目Yumin Pehu（尤命貝賀），因而在中國社群平台上引發熱烈討論。
不少粉絲紛紛質問為何黃宣不表態，甚至有人將黃宣的留言「歷史可以原諒但不能遺忘」，解讀成黃宣認同日軍當年在太平洋戰場上的所作所為，並將錯誤資訊做成短影音放在營銷號（以行銷為名的特定資訊發布者帳號）上做惡意宣傳。不過也有中國歌迷表示，根據史實記載，黃宣的爺爺其實是跟著部落一起對抗過日本人的，不應該未經查證就進行惡意攻擊。