44學生硬上少女沒刑責！嫌犯幸福現況曝光　入鏡白種元影片引眾怒

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不少韓國民眾打電話到餐廳去抗議，「這裡是性侵犯經營的餐廳嗎？」由於白種元的影片有拍下該名男子的身影，還有網友到影片下方狂刷留言：「千萬別下架影片」，有餐廳的關係人表示，該名男子確實是親戚，卻也無奈直言：「我爸爸確實雇用了他，但我們又沒有犯罪」，目前該餐廳的社群已經關閉。
事實上，密陽性侵事件在當時轟動韓國社會，一名14歲國中女生遭44名高中生集體性侵，被嫌犯威脅：「敢說出去就公布妳的不雅影片」，因此不敢向外求援，性侵情況持續1年，她因為身心受創，試圖嘗試輕生，家人發現後立刻報案，警方一開始答應會秘密調查，但2週後就遭媒體大肆報導，少女的個人資料被全部公開，導致她受到嫌犯家屬騷擾，罹患嚴重憂鬱症，這些犯案的高中生因為未成年卻沒有受到任何刑事處分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
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