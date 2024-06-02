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44學生硬上少女沒刑責！嫌犯幸福現況曝光　入鏡白種元影片引眾怒

▲韓國慶尚南道密陽市2004年有起知名性侵案，當時44名高中生性侵國中女學生長達1年，其中一名嫌犯如今已經結婚生子，還出現在白種元的影片中引發眾怒。（圖／翻攝自IG）
▲韓國慶尚南道密陽市2004年有起知名性侵案，當時44名高中生性侵國中女學生長達1年，其中一名嫌犯如今已經結婚生子，還出現在白種元的影片中引發眾怒。（圖／翻攝自IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

韓國慶尚南道密陽市2004年有起知名性侵案，還被翻拍為電影《青春勿語》、韓劇《Signal信號》，當時44名高中生性侵國中女學生長達1年，由於嫌犯都是未成年，因此都未受到法律制裁，引發民眾憤怒，多年過去，日前有韓國Youtuber爆料，其中一名嫌犯已經結婚生子，還在知名餐廳工作，「韓國廚神」白種元還曾到該餐廳拍攝影片，消息曝光後，大量南韓網友湧入他的頻道留言洗版。

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▲《信號》將推出中文版原著劇本。（圖／劇照，2018.01.12）
▲韓劇《信號》其中一起事件改編自密陽性侵事件。（圖／劇照）
根據《韓國經濟》報導，白種元在1年半前上傳頻道的一段影片，近來突然受到關注，當時他在清道郡某個市場的湯飯餐廳用餐，卻被YouTube頻道「奈洛保管所」爆料，密陽性侵案的嫌犯之一就在該處工作，且該名男子已經擁有幸福家庭、生活優渥，讓不少網友群起激憤，湧入評分網站為餐廳留下一星評價。

不少韓國民眾打電話到餐廳去抗議，「這裡是性侵犯經營的餐廳嗎？」由於白種元的影片有拍下該名男子的身影，還有網友到影片下方狂刷留言：「千萬別下架影片」，有餐廳的關係人表示，該名男子確實是親戚，卻也無奈直言：「我爸爸確實雇用了他，但我們又沒有犯罪」，目前該餐廳的社群已經關閉。

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▲白種元在1年半前上傳頻道的一段影片，近來突然受到關注，密陽性侵事件嫌犯之一在畫面中露面。（圖／翻攝自NEWS1）
事實上，密陽性侵事件在當時轟動韓國社會，一名14歲國中女生遭44名高中生集體性侵，被嫌犯威脅：「敢說出去就公布妳的不雅影片」，因此不敢向外求援，性侵情況持續1年，她因為身心受創，試圖嘗試輕生，家人發現後立刻報案，警方一開始答應會秘密調查，但2週後就遭媒體大肆報導，少女的個人資料被全部公開，導致她受到嫌犯家屬騷擾，罹患嚴重憂鬱症，這些犯案的高中生因為未成年卻沒有受到任何刑事處分。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
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