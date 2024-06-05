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特企／『ATCHILL艾自己』電商宅配新選擇！探索生活中的新趣味

▲ATCHILL主打各種少見且特殊口味的手工水餃。（圖／品牌提供）
▲ATCHILL主打各種少見且特殊口味的手工水餃。（圖／品牌提供）

本報訊

在這個變幻莫測的時代，有時候嘗試一些從未做過的事情，不僅令人難忘，更能為生活增添無限趣味。做自己想做的事，走自己想走的路，只有真正愛自己，才會愛別人、愛生活。這正是ATCHILL艾自己的品牌理念：AT anytime, anywhere, stay CHILL! 創意源自生活，ATCHILL讓生活更有趣——吼哩欸秋！

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ATCHILL艾自己的LOGO設計是一艘紙船。這艘紙船象徵著冒險、自由和探索新的可能性，同時摺紙概念更傳達出品牌的“有趣、創意”精神。

「ATCHILL艾自己」誕生於2020年疫情爆發時期，當全球籠罩在疫情陰霾下，生活變得乏味無趣，無法見到想見的人、去想去的地方，也吃不到想吃的美食。正是在這段一成不變的時光，啟發了我們創立這個品牌。我們決心為生活帶來新鮮感和趣味，讓「ATCHILL艾自己」成為生活態度的體現。

在這個充滿挑戰和創意的時代，我們鼓勵大家勇於嘗試新事物、挑戰自我，讓生活中的每一刻都變成一次有趣的體驗。「吃」是一種生活藝術，也是現代人放鬆的方式。ATCHILL以「吃」為起點，用創新的想法和有趣的吃法，顛覆你對食物的想像。

ATCHILL主打各種少見且特殊口味的手工水餃。這些水餃源自老闆外省婆婆的家傳配方，經典的外省眷村味加入全新創意搭配，將傳統美食帶入全新境界，讓更多人品味這份傳統與創新交融的美味。食材選擇用心，風味搭配創新，每一顆餃子都手工製作，暖心暖胃。

其中最受歡迎的包括：

皮蛋香菜水餃：結合台灣特色食材皮蛋與香菜，搭配新鮮前腿豬肉，挑戰你的味蕾。

麻辣貢菜水餃：以麻辣鍋為靈感，加入貢菜，脆口麻辣的口感讓人欲罷不能。

剝皮辣椒雞肉水餃：低脂高蛋白的健身減肥首選，利用剝皮辣椒帶出雞肉的清甜味，清爽無負擔。

此外，ATCHILL的搖滾滷味亦是不得不提的美味。所有滷味均為退冰即食，傳統手工炒製的糖醬和十八種中藥材的獨特調配，讓每一口都充滿濃郁獨特的香氣。無論是宵夜還是下酒菜，都是絕佳選擇。更有多種搭配方式，例如可以加入麻辣乾碟粉，搖一搖變身麻辣滷味，加入蔥花、香菜變身眷村滷味，又或是加入咖哩粉，變身港式咖哩風味！多種變化吃法，讓滷味搖出不同風味，增添趣味。

ATCHILL艾自己以輕鬆方便的冷凍食品起步，透過創新口味和新潮吃法，為消費者帶來全新的體驗。ATCHILL艾自己計畫將產品線擴展至常溫食品及日常生活小物，未來也希望成為一個帶給消費者「獨特、創新、有趣」商品的生活選物平台。並且將持續開發自有商品，同時引進其他在地及國外品牌的特色、有趣商品，讓生活變得更有趣。

ATCHILL艾自己，期待與你一起，探索生活的新趣味，讓每一刻都充滿驚喜與歡樂。吼哩欸秋，讓我們一起Chill起來吧！

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