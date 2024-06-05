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特企／應該這樣「點」！寵物眼睛健康筆記8重點速記

▲江世明獸醫師也提醒，牙結石太嚴重或耳朵發炎也可能造成眼病。（圖／品牌提供）
▲江世明獸醫師也提醒，牙結石太嚴重或耳朵發炎也可能造成眼病。（圖／品牌提供）

本報訊

飼養寵物不得不面對牠的老化問題，小型犬從11歲起、中型犬從9歲起、大型犬從7歲起、超大型犬從5~6歲起開始老化；至於貓咪過了10歲就要步入中老年，因此建議寵物7-8歲時就要注重保養，給牠優質的老年生活。

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狗貓是用頭去探索世界的，所以眼睛比人類更容易沾染到髒汙與病菌。寵物健康筆記暨J.VET獸醫團隊創辦人江世明獸醫師表示，中老年狗貓眼睛容易因老化而產生混濁、病變，然而當毛孩的眼睛變白或是狗貓淚痕明顯時，主人才帶來檢查，但這樣可能已經錯過了治療的最佳時機。狗貓的眼睛跟我們一樣，會有發炎、感染 、乾眼症、白內障等問題，建議民眾保護毛孩的眼睛從小做起，預防重於治療，快快來劃重點、做筆記。

日常的寵物眼睛健康筆記

八個Note這樣保養狗貓眼睛：

1.每天用乾淨的紗布沾點清水，輕拭清潔毛孩眼睛周圍。

2.建議外出回來、洗澡後，進行眼周清潔。

3.每天清潔時也可以順便觀察眼睛狀況。

4.長毛貓犬要留意眼周的毛，適時修剪避免刺到眼睛或遮蔽視線。

5.根據毛孩不同的需求選擇寵物專用眼睛保養滴劑，建議先與獸醫師討論。

6.維持居住環境清潔，尤其是角落、床底下。

7.避開易讓眼睛受傷的因素，如：戶外被草劃傷、玩耍中抓傷、長期曝曬陽光等等。

8.定期到醫院接受專業眼睛檢查，有助於了解毛孩眼睛狀況與適合的護理方式。

寵物專用眼睛保養滴劑安全選購筆記

除了日常重視清潔護理，可適時給予眼滴劑(如動物醫院常見的眼速康或眼速明)。

狗貓眼睛保養這樣點：

不同年齡階段選擇不同健康訴求成分：

具保濕作用的玻尿酸、與提供營養素給眼睛的維生素E適合幼犬幼貓、經常外出以及喜歡鑽來鑽去的寵物；抗氧化成分如NAC、牛磺酸有益於老化眼睛的保養， 5、6歲就可加上抗氧化保養。

選擇低敏低刺激性產品：

不是營養素越多越好，配方不當的眼滴劑(如滲透壓太高、抗菌劑有刺激性)可能會對寵物的眼睛造成刺激、甚至傷害，這類的眼滴劑就不建議長期使用。可以透過每次給予眼滴劑時，觀察寵物是否有不適感。

正確的保存與點眼方式：

開封後建議要冷藏，使用前先以手回溫再滴眼，避免手接觸到眼滴劑的滴頭，通常開封後4-6週未用完就不建議繼續使用了。和人一樣，眼滴劑不是直接點在眼球上，而是滴在眼瞼與眼睛之間的凹窩中。

江世明獸醫師也提醒，牙結石太嚴重或耳朵發炎也可能造成眼病，因為寵物的眼耳口很接近，要一併檢查治療才能真正解決問題。有沒有發現寵物飼養也是大學問?!不單只是眼睛還有其他需要注意的照護，想當毛孩主人快快勤做寵物健康筆記

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