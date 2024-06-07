特企／溫暖與美味的結合　探訪嘉義「好來」的獨特魅力

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「好來」這個名字的台語發音「Ho lái」隱含著一種溫馨的情感。創辦人回憶起小時候放假回爺爺奶奶家，總是被滿滿的期待與各式豐盛的菜餚迎接，這種溫暖的感覺成為他命名品牌的靈感。他希望能將這份溫暖帶給所有顧客。LOGO設計則源自他飼養的兩隻兔子，一隻灰色一隻黑色。也因為喜愛海洋與潛水，LOGO色系從原本的黑灰改為藍灰漸層。中間波浪般的線條與圓形也象徵著他喜愛的小西點布列塔尼表面的刻線花樣，這些元素綜合起來，成就了現在的LOGO。
「好來」的招牌商品包括柚香雞胸與起司漢堡排。
柚香雞胸： 市面上的舒肥雞胸多以普羅旺斯香料、鹽與胡椒等調味，他想嘗試一種新穎的風味。選擇了柚子風味，但在尋找柚子醃醬的過程中，他遇到許多困難，幾乎要放棄。然而，一次意外讓他發現了「柚子味噌」，嘗試過後第一直覺就是它了，除了重視醬料的搭配，他對雞胸肉的外觀和大小也極為嚴格，與許多廠商討論了多種方案以減少損耗，並確保舒肥時間和醃料搭配的精確性。也是這份對每一步都嚴格要求且努力不懈的精神成就了現在的招牌。
起司漢堡排： 經過對漢堡排的香料進行不斷嘗試，最終找到了滿意的組合。選擇的香料結合了許多不同元素，確保每一份漢堡排都是新鮮製作，不留庫存，保證了品質。除此之外，也從決定肉排大小到選擇合適的起司，經歷了無數次的樣品測試和比重調整。最終確保每一份漢堡排都達到他對品質的高要求。
另外「好來」也有接洽餐會和會議點心，並希望短期內能先穩定供應甜點，成為嘉義地區鹹食與甜點皆受歡迎的店家。中期目標是讓「好來」成為大家聯想到優質甜點與下午茶的首選。長期目標則是開設第二家分店，選址在好停車、有草皮空間(友善寵物)的地方。「好來」這個品牌不只是美食的代名詞，也是創辦人用愛與創意點亮嘉義的一個夢想。他的故事和堅持，也讓我們對「好來」的未來充滿期待。