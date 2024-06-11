陳偉殷第2度核爆！先發4.2局狂被敲11安打 失掉9分吞下本季第3敗
陳偉殷第2度核爆！即將在下個月年滿39歲的台灣旅外左投陳偉殷，目前仍在美國獨盟大西洋聯盟奮鬥，昨（10）日擔任長島鴨隊先發投手，出戰加斯托尼亞蜂蜜獵人隊，但只投了4.2局就狂被敲11支安打，失掉9分後退場，最終長島鴨以5：12遭到蜂蜜獵人隊擊敗，陳偉殷也吞下敗投。陳偉殷本季首次核爆出現在5月初，面對史泰登島渡輪鷹隊的比賽，單局狂失6分後退場，目前本季戰績來到2勝3敗，防禦率為偏高的6.33。
記者林之越/綜合報導
控球失準 慘遭打線狙擊
陳偉殷首局就丟失2分，並在2局下被轟出兩分砲，在3、4局又因為蜂蜜獵人的安打串連，接連丟分，最終在失掉9分後退場。本場陳偉殷主投4.2局，被打11支安打，失掉9分自責失分，並且投出4次保送，吞下本季第3敗。
同時，本場也是陳偉殷在獨立聯盟第2次遭到核爆，先前在5月3日的比賽面對渡輪鷹隊，前3局投出無失分好表現，不過在第4局狂挨兩轟，丟掉6分後黯然退場，當時球隊也以7：14輸球，是本季在獨聯的首敗。
陳偉殷過去在日職與大聯盟征戰多年，2022年被日職球團釋出後，宣布加入美國獨立聯盟長島鴨隊，力拚重返大聯盟，本季先發出賽8場，累積戰績2勝3敗、防禦率6.33。