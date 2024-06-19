國泰世華《越南大樹計畫》傳愛16年 照亮1.8萬弱勢孩童求學路
▲國泰世華銀行與國泰世華銀行基金會自2008年起共同推動《越南大樹計畫》，推行16年以來贊助逾1.8萬份獎助學金，累積捐贈金額已逾新台幣1,500萬元，照亮超過萬名越南學童求學之路。（圖／品牌提供）
財經中心/綜合報導
2024-06-19 10:00:00
國泰世華銀行基金會秉持「推動學童平等受教權」之核心精神，自2004年與國泰世華銀行共同推動《大樹計畫》，扶助台灣偏鄉弱勢學童，並於2008年將計畫推展至越南。《越南大樹計畫》16年來，已頒發逾1.8萬份獎助學金給越南當地的清寒學童，累積捐贈金額逾新台幣1,500萬元，照亮逾萬名越南學童求學之路。今年國泰世華銀行基金會再次宣佈捐贈新台幣100萬元（折合約越南盾7.8億元），提供近千名學童獎助金。
為實踐「讓幼苗長成大樹」的理念，國泰世華銀行攜手國泰世華銀行基金會，透過越南「勸學會」協助並媒合當地需扶助之弱勢學童，針對家境困苦但學習成績優秀的小學生，予以助學金援助。今年《越南大樹計畫》捐贈典禮在胡志明市盛大舉行，由國泰世華銀行胡志明市分行協理呂偉傑代表捐贈，並親自勉勵學童努力求學、累積實力翻轉人生，落實「取之於社會，用之於社會」理念。透過《越南大樹計畫》，盼弱勢學子能感受到這份跨越國界的溫暖關懷，讓求學道路更為順遂。
今年的受贈者中，就讀小學三年級的小軍（化名），父親是國家傷兵因故早逝，母親在新冠疫情期間也不幸染疫離世，小軍與祖父母相依為命，但祖父母年事已高，經濟狀況面臨困境，小軍一度被迫放棄求學。所幸在班主任及其他家長的幫助下，小軍努力取得優異成績，並連續兩年獲得2023、2024學年度《越南大樹計畫》獎助學金。小軍學校校長Huynh Thi Anh Tuyet於捐贈典禮中表示：「非常感謝國泰世華銀行舉辦的《越南大樹計畫》獎助學金活動，持續化身學生背後的溫暖力量，使得學生們更力爭上游，擁有機會拓展視野，完成求學道路。」
另一位受贈者玉碧（化名）今年小學二年級，是從外省搬至胡志明市謀生的家庭，母親患有先天性心臟病，生下玉碧後病情更加嚴重，於第二次心臟手術後更喪失工作能力，全家經濟重擔與母親醫藥費全仰賴父親在鞋廠的薪資勉強餬口。孝順的玉碧了解父母的辛苦，為了争取更多獎學金減輕父母負擔，她在過去一年皆保持著優異的學業成績，玉碧表示這份助學金不僅幫助她能安心求學，也敦促她更加力爭上游，希望將來可報答社會、父母親的養育之恩。