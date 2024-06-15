AI派對近尾聲！Fed官員談話期 台股資金謹慎換中小股發動
台股上週持續上攻，周漲646.34點，漲幅2.96%，收盤加權指數再創新高來到22504點。針對新一周台股盤勢，有證券投顧業者指出，COMPUTEX台北電腦展及蘋果WWDC大會後，AI相關族群及蘋果概念股大放光明，但題材秀告一段落，Fed官員在FOMC會議後，將陸續釋放對經濟及降息空間的看法，預計影響外資轉為謹慎，大型權值股可能休息，換中小型股上場，投資人可留意近期投信認養股的表現。
記者許家禎／台北報導
永豐證券投顧指出，本周預計有8位FED官員發表談話，市場情緒可能由先前的樂觀興奮，轉為審慎留意官員談話內容。依照過去經驗，任何一位官員若是發表鷹派談話，都將引發美股動盪，尤其目前美股已在高檔的情況下，波動將更為顯著，這都將牽動外資對台股的進出模式，預期外資先前大買超行為可能轉為謹慎，故大型權值股在衝鋒之後可能暫時休息。
另外，由近日投信進出股票來看，高息股換股潮應該已經結束，時值6月下半旬，面臨主動型基金半年度拼績效時期，預期中小型個股較受青睞，可留意近期投信認養股的表現。
永豐證券投顧預期新一周台股將進入較為嚴肅的經濟及降息議題，預期外資動能轉為謹慎，故大型權值股暫時休息，不過台積電業績好，股價修正空間有限，故指數持穩，月底進入投信主動型基金作帳時期，可尋找投信偏好的中小型股操作，預估指數區間22000到22800點。
※【NOWnews 今日新聞
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