特企／能給的不只是薪水！新鮮人求職三大條件富邦人壽一次滿足　

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30歲以下業務主管高達34% 一年內晉升百萬年薪不是夢
富邦人壽13度蟬聯保險龍鳳獎，成為財經保險系所畢業生最嚮往的壽險公司，2023年新進同仁有超過5成小於30歲，新鮮人在職場可以與同齡世代共同打拼，在充滿活力的工作環境下互相砥礪。且富邦人壽的業務晉升制度透明，同年晉升業務主管的同仁，年齡為30歲以下者之佔34.8%，未滿25歲近11%，顯示年輕人在富邦晉升潛力極大，對於兼具企圖心與行動力的畢業生，第一年晉升追求百萬年薪，絕非遙不可及的夢想。
許多人由於非本科畢業且沒有相關經驗，不知該如何跨過入行門檻，也擔心邁入保險業後沒有團隊帶領及組織資源的協助，可能很快就會「陣亡」。為協助新人取得人生勝利組門票，富邦人壽特別於6月到9月的暑期舉辦「超職取照專班」，透過製作讀書計畫表、精選考題練習卷等密集訓練，讓新人有計畫地掌握備考重點，順利取得產、壽險證照。
階梯式人才養成計畫 「業務員」升級轉型「主要顧問」
針對剛入職的同仁，富邦人壽推出「新銳培訓」計畫，藉由學習演練建立保險知識、扎根業務職能，讓新人扎根業務職能、提振業務信心與實力，參與計畫的學員業績，較同期未參訓同仁高出58%，培訓效果顯著；對於表現亮眼且積極參與公司各項業務活動的夥伴，還進一步安排「精銳培訓」計畫，以「專屬雙教練」模式，結合業務現場實務研討，全面強化專業職能，提升實戰力；對於有潛力且有意願發展事業的業務菁英主管，則透過「精銳成處」計畫培養管理職能，協助同仁最快3年內成處。精實的階梯式人才養成計畫，讓業務同仁在職涯發展過程，能順利從「業務員」升級轉型成為客戶人生的「主要顧問」。
在公司福利上，富邦人壽同仁不僅享有團體保險，能照顧自己和眷屬，新手爸媽們更享有每胎10萬元的生育補助，0-6歲每年1.5萬的育兒補助，以及優於法定的產假，讓員工打拼事業的同時能夠安心生養；此外，富邦金連續15年蟬聯金控每股獲利王，達一定職級以上的富邦同仁，還能加入員工持股信託，長遠規劃退休後的幸福生活。
富邦人壽深信人才永續是企業的根本，今年整體招募人數目標預計超過6,000人，提供完整培育輔導體系、智能數位工具及優渥的員工福利，邀請年輕新血一同來打拼，開創自己的保險事業，透過正向力量成就無限可能。