特企／「西格瑪智慧管家」採用AWS IoT 服務　開啟智慧生活新世代

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西格瑪智慧管家開發多樣化智慧家庭產品，國人可根據不同智慧生活需求，規劃出貼近自己需求的智慧生活解決方案。無論是室內安防到居家自動化整合方案，透過無線傳輸技術，協助使用者整合智慧電器間的數據傳輸，為消費者打造更智慧、便利的科技生活。
採用AWS IoT 服務 助用戶享受便捷的同時也保護隱私安全
智慧家居的普及，智慧設備常會連接到雲端平台，以整合資料並進行資料處理及分析。消費者對於資料保護及平台安全的考量，常常成為產品挑選上關注的話題。AWS 提供加密、存取控制等安全機制，在嚴謹設計的安全架構下，每一位使用者的資料都會進行加密，嚴密保護每筆與生活息息相關數據資料。讓每位使用者透過AWS服務的雲端技術，可以享受穩定、安全、可靠的智慧家居連接及服務，無論是家庭安防還是生活場景自動化都能得到有效的保障。
透過Sigma Casa的APP，輕鬆地設定智慧家居裝置的排程和情境
從安全監控到能源管理，西格瑪智慧管家的智慧家庭系列產品滿足了消費者對智慧生活的各種需求。樺緯物聯採用AWS服務，不僅在產品功能上獲得創新，更在資訊安全上下足了功夫。消費者只需透過行動裝置即可輕鬆實現家居自動化管理，享受智慧生活的便利。還可搭載符合不同生活場景的物聯環境，實現由中小家庭為出發點的智慧生活物聯網。
Sigma casa智慧管家：智慧家居的未來發展與挑戰
「Sigma Casa 西格瑪智慧管家」系列產品讓消費者在智慧生活中體驗更多可能性，無論是安防管家還是智能管家，都能滿足不同生活場景的需求。透過智慧家居的自動化設計，消費者可以享受到更舒適、更便利的生活，同時實現能源節約和環境保護的目標。Sigma Casa西格瑪智慧管家期待開啟台灣智慧家居的新紀元，為消費者帶來更智慧、更便利的生活體驗。