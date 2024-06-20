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夭壽新毒！「上頭菸」濫用　謊稱合法替代大麻：上癮變殭屍全身抖

▲夜店新毒流竄，不肖業者在電子菸油中添加「依託咪酯」，濫用成癮症狀有如殭屍，全身顫抖無法自主行動。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲夜店新毒流竄，不肖業者在電子菸油中添加「依託咪酯」，濫用成癮症狀有如殭屍，全身顫抖無法自主行動。（示意圖／美聯社／達志影像）

家庭消費中心／綜合報導

非法添加「依託咪酯」的電子菸，又稱「上頭菸」，近期濫用嚴重，對此台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主治醫師何逸群說，依託咪酯是超短效靜脈麻醉藥物，不肖業者將其添加於電子菸油中，到夜店、社群媒體兜售，門診發現濫用個案持續增加，症狀有如殭屍般無法自主行動，且渾身顫抖，甚至無法站立，民眾要提高警覺。
 
何逸群指出，最近在急診與成癮科門診中，陸續出現疑似因使用含依託咪酯電子菸中毒或成癮而求診的病例，其中不少個案在朋友推薦下、逐漸增加使用量與頻率，而在重複使用後，出現精神恍惚、情緒易怒、行為紊亂、語無倫次、專注力顯著缺損、肌躍症（短期且不規律的肌肉不自主收縮）、皮膚發黑等症狀，使得人際功能受損。

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▲夜店、舞廳、夜生活配圖。（示意圖／取自Unsplash）
▲不肖業者在電子菸油中添加「依託咪酯」，到夜店、社群平台販售。（示意圖／取自Unsplash）
針對含有依託咪酯的電子菸危害，何逸群說，除了成癮的可能外，恐出現嚴重戒斷、身心症，因為依託咪酯作用於中樞神經，大量使用可導致意識混亂、昏迷、肌躍症，甚至像「殭屍」般渾身顫抖，無法穩定站立。此外，依託咪酯會抑制呼吸中樞，若合併酒精等其他中樞抑制劑使用，容易造成呼吸衰竭、昏迷等致命危險。

依託咪酯具腎上腺毒性　症狀嚴重危及生命

另一方面，依託咪酯具腎上腺毒性，會抑制腎上腺素的合成，一旦腎上腺素不足，可能出現脫水、噁心、嘔吐、厭食、發燒、胸腹背痛、關節痛、虛弱無力、低血糖等症狀，嚴重者甚至會出現腎上腺危象，導致低血壓、休克、低血糖而危及生命，若長期濫用，還可能對腦部及內分泌系統造成損害。
 
何逸群表示，已知目前有不肖業者聲稱這是「合法替代大麻」的選項，吸引不少民眾嘗試，其遭濫用的嚴重性不容小覷，呼籲相關單位應積極評估依託咪酯濫用危害性，儘速加強查緝非法添加依託咪酯電子菸及其原料來源，並取締製造與販售的業者，教育單位、民間反毒團體及媒體也應加強宣導，提醒年輕人勿受同儕引誘，更勿聽信不肖商人介紹而使用。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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