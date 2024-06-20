夭壽新毒！「上頭菸」濫用　謊稱合法替代大麻：上癮變殭屍全身抖

何逸群指出，最近在急診與成癮科門診中，陸續出現疑似因使用含依託咪酯電子菸中毒或成癮而求診的病例，其中不少個案在朋友推薦下、逐漸增加使用量與頻率，而在重複使用後，出現精神恍惚、情緒易怒、行為紊亂、語無倫次、專注力顯著缺損、肌躍症（短期且不規律的肌肉不自主收縮）、皮膚發黑等症狀，使得人際功能受損。
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依託咪酯具腎上腺毒性 症狀嚴重危及生命
另一方面，依託咪酯具腎上腺毒性，會抑制腎上腺素的合成，一旦腎上腺素不足，可能出現脫水、噁心、嘔吐、厭食、發燒、胸腹背痛、關節痛、虛弱無力、低血糖等症狀，嚴重者甚至會出現腎上腺危象，導致低血壓、休克、低血糖而危及生命，若長期濫用，還可能對腦部及內分泌系統造成損害。
何逸群表示，已知目前有不肖業者聲稱這是「合法替代大麻」的選項，吸引不少民眾嘗試，其遭濫用的嚴重性不容小覷，呼籲相關單位應積極評估依託咪酯濫用危害性，儘速加強查緝非法添加依託咪酯電子菸及其原料來源，並取締製造與販售的業者，教育單位、民間反毒團體及媒體也應加強宣導，提醒年輕人勿受同儕引誘，更勿聽信不肖商人介紹而使用。
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