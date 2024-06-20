王靜瑩成「戀愛腦」公主病媽！陳庭妮狠嗆第一代名模：妳都幾歲了
靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》描述陳庭妮飾演的資深房仲陸安琪及蔡凡熙飾演能通靈的新進菜鳥游大志，一起勇闖五花八門的凶宅，偵破藏在恐怖傳聞背後的動人故事。擁有台灣第一代名模之稱的王靜瑩劇中扮演難搞公主媽，跟男友吵架鬧脾氣，無預警回來投靠女兒陳庭妮，但母女倆湊在一起就鬥嘴，讓陳庭妮無奈嗆媽媽：「妳都幾歲了！」
記者吳昕蓓／綜合報導
王靜瑩戲中飾演陳庭妮的公主病媽媽，還是個超級戀愛腦，講話嗲聲嗲氣，經常演到快笑場。她在劇中跟男友吵架鬧脾氣，無預警回來投靠女兒，陳庭妮見狀忍不住嘆：「妳都幾歲了，不要每次吵架都要提分手。」王靜瑩也不甘示弱哭訴：「妳都不知道我為妳犧牲多少，妳這沒良心的孩子！」母女相愛相殺，情勒彼此的互嗆金句是一大亮點。
王靜瑩在劇中跟丈夫離婚後，獨自扶養女兒，卻總把心思放在談戀愛上，財產甚至被壞男人騙走，讓陳庭妮從小必須自立自強、打工賺錢養家，她跟媽媽頂嘴時，忍不住脫口：「妳有養我？妳都在談戀愛啦！妳忘了那些叔叔把我們的錢都騙走了嗎？」且王靜瑩惹事不只這一樁，回家才一天就昏倒被緊急送醫，陳庭妮忙於工作，又要操心媽媽到處闖禍，累積多年的心酸甘苦讓她當場氣哭。