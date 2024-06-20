確保下游接單動能！中鋼今年7月及第3季盤價以平盤及平高盤開出

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王錫欽說，在鋼鐵需求方面，根據worldsteel統計，全球鋼鐵需求自2021年18.45億噸達高峰後，受到戰爭、高通膨、高利率、高庫存與地緣政治風險等多重因素的疊加影王錫欽指出，響，歷經兩年的需求衰退至2023年17.63億噸的相對低點，2024年與2025年將分別成長1.7%與1.2%回到18.15億噸，兩年增加5,200萬噸，展望2024下半年在全球貨幣寬鬆與經濟刺激政策的加持下，用鋼產業終端需求可望緩和回升，回到既有的成長軌道。
至於鋼鐵供給方面，worldsteel統計今年1月至4月份累計全球粗鋼產量約為6.24億噸，同比減少0.9%，呈現趨緊態勢，中國國務院於5月底再次要求落實粗鋼產能置換，針對部分高耗能鋼廠嚴格要求退場，2024年持續實施粗鋼管控，供給面可望緊縮，有助供需平衡發展。
王錫欽指出，由於全球經濟呈現溫和復甦態勢，但面臨第3季需求淡季與全球貿易情勢變化，包含美國對中國大陸提高301關稅、歐洲鋼鐵防衛案新制與兩岸ECFA調整等，中鋼公司為確保下游接單動能，續採「順勢、合宜、穩健」一貫訂價原則，7月份之月盤產品，以平盤開出，第3季之季盤產品，考量各產業現況與需求強度，以平高盤為基調，期以穩定客戶購料成本，協助用戶爭取訂單。
王錫欽並指出，近年中國大陸各項工業產品產能過剩，美財政部長葉倫今年4月訪中時，亦多次指出中國超額產能已擾亂全球市場，各國產業皆受嚴重衝擊，自去年以來，中國大陸鋼材(含半成品)生產過剩、大量低價傾銷，嚴重衝擊全球鋼市，亞洲鋼鐵產業尤其是我國更是深受其害，為有效遏止中國大陸以直接或規避方式低價進口損害國內產業，該公司已完成資料整理與事證蒐集，將進入貿易救濟措施的申請程序，以維護國內整體產業健全發展。