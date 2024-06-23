網紅小玉YT現身自嘲「去吃國家飯」！親弟尊哽咽道別：我會很迷惘
知名網紅小玉（朱玉宸）因為使用AI換臉技術，將上百位名人合成到成人片中，遭集體訴訟控告，最終三審被判5年徒刑定讞，並在5月底入監服刑。不過在入監之前，小玉現身親弟弟「尊」的頻道，談吐中小玉也鄭重向受害者們道歉，尊也不捨表示「那時是我人生最慌的期間」。
記者潘毅／綜合報導
小玉與助理從2020年7月至10月間，藉由AI換臉技術，將公眾人物的容貌合成到成人片上，有超過百人受害，還建立推特推廣，賺取不法所得超過1330萬元。許多名人看到自己遭到換臉，也立刻報案，最終檢方循線查出就是小玉所為，在2021年10月間搜索小玉的工作室與住家，最終被依違反個資法等83罪起訴，最終合併執行5年徒刑，並在5月底已經入監服刑。
而昨（22）日晚間，小玉的親弟弟尊發出新片，內容是找來當時即將入獄的小玉，一起觀看網友製作來嘲諷小玉犯罪的哏圖，兄弟之間也聊起了內心話。
尊表示，前一段時間自己陷入低潮，到了今年初本以為開始要慢慢步上正軌，不料卻傳來小玉被判5年徒刑定讞的消息，「那時是我人生最慌的期間」。他坦言，小玉本來是他人生中很常見的人，如今要消失了「一定會很慌啊，很多事情會無所適從」，因為過往尊在工作上有疑問時，都會打電話詢問身為前輩的小玉，但隨著小玉即將入獄，也讓他有些迷惘。
尊也表示，小玉會入獄真的可說是活該，但身為家人，「當然還是希望能不要搞到這樣就不要搞到這樣」。
小玉則是睽違4年再度於鏡頭前現身，先是自嘲「我是去吃國家飯」，隨後也開始懺悔，表示這件事對自己來說是個成長，未來出獄也會好好賺錢賠償被害人，更呼籲「如果你現在是正在策畫什麼，任何犯罪活動的，真的是不要！當你真的被抓那一刻，然後到你要宣判，付出代價的時候，那個感覺你會覺得你為什麼要這麼做？付出代價不是只有你自己，你身邊的人都要跟你共同承擔這痛苦。」