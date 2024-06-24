「抽不抽菸」是干預自由還是保護健康？法白講座吸引公民討論

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紀錄片完整揭露了，瑞典國家逐步走向無菸國家的歷程，瑞典是最早使用禁菸令的國家，人們開始用口含煙來解決吸菸的問題，現在瑞典吸菸的人口僅占了5%，是全球肺癌、口腔癌，以及心血管疾病，發生率最低的國家。也提及，不管是世界衛生組織，還是美國食品藥物管理局，都證實尼古丁不會致癌，但有成癮性，那些致癌原因，多數來自於燃燒後的煙霧，形成致癌物質。
活動主持人、法律白話文運動營運長徐書磊就提到，他自己本身也是菸品（紙菸）使用者，針對這個議題，他認為相當有趣，是個人自由跟他人健康的拉扯。台大公共衛生學院助理教授葉明叡則表示，很多的成癮性物質、毒品、藥物、酒精、糖等，甚至是手機成癮，這些無法相互類比，所以需要科學研究佐證，但最終還是要自己決定什麼是好的、對的，然後再來進行立法工作。
面對台灣菸害防制法新制，Federico N. Fernández也分享，認為台灣對於新興菸品採取比較保守的管制方法，但是這對社會跟創新生態圈銜接是有害的，他認為不管是加熱菸、口含煙，還是電子煙，台灣對創新政策推廣，可以持更開放的態度。
新法上路箭在弦上，面對新興菸品的管制，成為國建署以及全民新課題，希望透過更多的公民討論，以及國外經驗的借鏡與分享，可以幫助台灣在菸品以及人民健康的平衡中，獲得更大的邁進。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！