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「抽不抽菸」是干預自由還是保護健康？法白講座吸引公民討論

▲法律白話文運動特別舉辦了紀錄片特映與講座活動「《How Sweden Quit Smoking》：抽與不抽—是干預自由還是保護健康？」。（圖／NOWnews攝）
▲法律白話文運動特別舉辦了紀錄片特映與講座活動「《How Sweden Quit Smoking》：抽與不抽—是干預自由還是保護健康？」。（圖／NOWnews攝）

生活中心/綜合報導

《菸害防制法》在去年完成修法，除了將吸菸年齡調高到20歲、加重相關罰則，以及全面禁止電子煙之外，國民健康署也針對加熱菸品，要求業者提出申進行健康風險評估審查，不過新法上路已經超過1年，隨處依舊可見民眾違法使用新興菸品，也讓台灣的菸品管制議題，成為公眾討論焦點。

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一直致力於透過多元數位的途徑，傳遞社會議題相關的資訊與知識的法律白話文運動，23日特別舉辦了紀錄片特映與講座活動「《How Sweden Quit Smoking》：抽與不抽—是干預自由還是保護健康？」邀請了紀錄片拍攝團隊的執行長 Federico N. Fernández、台灣大學公共衛生學院助理教授葉明叡，和臺灣青年民主協會理事長張育萌，分別從他國經驗、公共衛生政策的制定，以及新興菸品對於台灣青年造成的影響與現況進行對談。

紀錄片完整揭露了，瑞典國家逐步走向無菸國家的歷程，瑞典是最早使用禁菸令的國家，人們開始用口含煙來解決吸菸的問題，現在瑞典吸菸的人口僅占了5%，是全球肺癌、口腔癌，以及心血管疾病，發生率最低的國家。也提及，不管是世界衛生組織，還是美國食品藥物管理局，都證實尼古丁不會致癌，但有成癮性，那些致癌原因，多數來自於燃燒後的煙霧，形成致癌物質。

活動主持人、法律白話文運動營運長徐書磊就提到，他自己本身也是菸品（紙菸）使用者，針對這個議題，他認為相當有趣，是個人自由跟他人健康的拉扯。台大公共衛生學院助理教授葉明叡則表示，很多的成癮性物質、毒品、藥物、酒精、糖等，甚至是手機成癮，這些無法相互類比，所以需要科學研究佐證，但最終還是要自己決定什麼是好的、對的，然後再來進行立法工作。

▲透過更多的公民討論，以及國外經驗的借鏡與分享，希望幫助台灣菸品管制能有更豐富的面向。（圖／NOWnews攝）
▲透過更多的公民討論，以及國外經驗的借鏡與分享，希望幫助台灣菸品管制能有更豐富的面向。（圖／NOWnews攝）
面對台灣菸害防制法新制，Federico N. Fernández也分享，認為台灣對於新興菸品採取比較保守的管制方法，但是這對社會跟創新生態圈銜接是有害的，他認為不管是加熱菸、口含煙，還是電子煙，台灣對創新政策推廣，可以持更開放的態度。

新法上路箭在弦上，面對新興菸品的管制，成為國建署以及全民新課題，希望透過更多的公民討論，以及國外經驗的借鏡與分享，可以幫助台灣在菸品以及人民健康的平衡中，獲得更大的邁進。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
 

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