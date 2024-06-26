大考前遭劈腿　用「這個方式」療癒身心　網友認同：我也會這樣做

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近期Dcard中有網友分享自己遭逢人生最大低潮，不僅大考考崩還慘遭劈腿！在絕望之際，好友的突然出現拯救了胡思亂想的自己，其中真的讓她從悲傷情緒走出來的，是除好友的陪伴之外，還有好友親手寫的溫暖文字，讓自己覺得有被接住的感覺，下定決心要跟著朋友一起，一步步進走出陰霾。除發文跟網友分享從陰霾中走出來的歷程，也大嘆文字的力量真的很大。而網友們看到文章後，也紛紛湧入留言區，除了文字上的鼓勵之外，也為原Po找到各種讓快樂多一點的解法：「看語錄療癒自己」、「大吃一頓」、更有網友建議可以用「甜甜的飲料」給自己一點能量走下去。
伴點走進生活 用溫暖的文字傳遞觸動人心的話
面對人生大小事，除了朋友及網友陪伴，伴點也與知名作家知寒、張西攜手共同合作，希望用作家筆下溫暖的文字傳達觸動學生心情的語錄，透過乘載感情的手寫小卡來陪伴所有需要陪伴的學生們。而收到小卡的學生，除了可以自己收藏外，也可以送給重要的那個人，讓大家可以一起被伴點、被張西與知寒療癒心靈。大考將近，難免壓力大，覺得自己還不夠好，伴點與張西透過文字鼓勵學生要「感受自己的平凡，然後把自己放走，見證自己的勇敢。」生活就算平凡也沒關係，無論如何，都有朋友們陪著大家，陪伴大家持續保持勇敢，面對接下來的各種人生挑戰！
伴點線上線下都陪著大家 現在就開始尋找伴伴點點蹤跡
而除了從知寒的貼文、張西的小卡中可以見到伴點的身影，伴點也於全台7-11販售，用甜甜的巧克力牛奶將與最愛的人相處的快樂回憶牢記於心，用最療癒的方式讓自己快樂多一點。