台灣「低調職業」月薪6萬！每天僅上班2小時　工作內容眾不敢應徵

大考前遭劈腿　用「這個方式」療癒身心　網友認同：我也會這樣做

▲女網友於Dcard Po文感謝自己的朋友，引來眾多網友湧入留言區加油打氣。（圖／品牌提供）
▲女網友於Dcard Po文感謝自己的朋友，引來眾多網友湧入留言區加油打氣。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

遭遇人生低潮時該怎麼辦？許多人會選擇放肆地吃喝療癒自己、有人會聽著歌大聲唱出來、有人會選擇躲在棉被裡大哭一場、也有人會因為朋友的一句話重新振作。近期網友分享自己失戀的過程，陷入人生低潮的自己，因手寫的一句話突然清醒，表示文字的力量遠比想像中來得更大，引發眾多網友熱議！除了朋友陪伴以外，超商飲品品牌伴點巧克力牛奶也希望用巧克力和牛奶療癒大家的身心靈！伴點手寫小卡片近期出現於補習街與各大校園，讓大家不論在考試壓力大，還是暑假與朋友出遊時，都有巧克力牛奶陪伴，讓快樂多一點。

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甜甜的飲料不再專屬小朋友 青春期的多愁善感也能被拯救

近期Dcard中有網友分享自己遭逢人生最大低潮，不僅大考考崩還慘遭劈腿！在絕望之際，好友的突然出現拯救了胡思亂想的自己，其中真的讓她從悲傷情緒走出來的，是除好友的陪伴之外，還有好友親手寫的溫暖文字，讓自己覺得有被接住的感覺，下定決心要跟著朋友一起，一步步進走出陰霾。除發文跟網友分享從陰霾中走出來的歷程，也大嘆文字的力量真的很大。而網友們看到文章後，也紛紛湧入留言區，除了文字上的鼓勵之外，也為原Po找到各種讓快樂多一點的解法：「看語錄療癒自己」、「大吃一頓」、更有網友建議可以用「甜甜的飲料」給自己一點能量走下去。

伴點走進生活 用溫暖的文字傳遞觸動人心的話

面對人生大小事，除了朋友及網友陪伴，伴點也與知名作家知寒、張西攜手共同合作，希望用作家筆下溫暖的文字傳達觸動學生心情的語錄，透過乘載感情的手寫小卡來陪伴所有需要陪伴的學生們。而收到小卡的學生，除了可以自己收藏外，也可以送給重要的那個人，讓大家可以一起被伴點、被張西與知寒療癒心靈。大考將近，難免壓力大，覺得自己還不夠好，伴點與張西透過文字鼓勵學生要「感受自己的平凡，然後把自己放走，見證自己的勇敢。」生活就算平凡也沒關係，無論如何，都有朋友們陪著大家，陪伴大家持續保持勇敢，面對接下來的各種人生挑戰！

▲伴點攜手知寒、張西推出可愛小卡，用最溫暖的文字與最可愛的插圖療癒大家。（圖／品牌提供）
▲伴點攜手知寒、張西推出可愛小卡，用最溫暖的文字與最可愛的插圖療癒大家。（圖／品牌提供）
伴點線上線下都陪著大家 現在就開始尋找伴伴點點蹤跡

而除了從知寒的貼文、張西的小卡中可以見到伴點的身影，伴點也於全台7-11販售，用甜甜的巧克力牛奶將與最愛的人相處的快樂回憶牢記於心，用最療癒的方式讓自己快樂多一點。

▲伴點於全台7-11販售，現在就出發尋找伴點的蹤跡！（圖／品牌提供）
▲伴點於全台7-11販售，現在就出發尋找伴點的蹤跡！（圖／品牌提供）

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