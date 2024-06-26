色狼出沒！中國23歲正妹網紅逛北車地下街遇襲胸 輪椅噁男惡行曝
正妹網紅「阿貝」來自杭州，近年來台灣讀大學，經常在Youtube上分享在台灣生活的點滴。不料，日前她在台北車站地下街拍攝影片時，居然遭到一位坐輪椅的男子公然襲胸，過程全被錄影機拍下，令她相當無言。
實習記者張保羅／綜合報導
據了解，阿貝今年23歲，是一位來自杭州的陸生，透過留學生視角，拍攝Youtube影片，分享在台灣生活的心得，累積18萬訂閱。日前，她來到北車地下街Y區拍攝，解鎖「台北最大迷宮」，卻意外引來路邊坐輪椅的一位男子，趁她不注意時，朝她胸口伸出魔爪。
事發當下，阿貝表示自己驚魂未定、腦袋一片空白，很懊惱怎麼會遇上這種怪事，加深了對北車不好的回憶。她萬萬沒想到，原本預設的影片主題是開箱地下街的冰淇淋店，竟然變成《逃脫輪椅老阿北的魔掌—逃離台北地下迷宮》。
阿貝將遭遇色狼的這段影片，上傳至Youtube，引起不少粉絲為她打抱不平，怒轟「千萬不要放過他，一定要報警」、「趕快去報警，別讓這噁心老頭再禍害下一個人」。事後阿貝在粉絲們的建議下，主動報警，希望能避免其它女性受害。
※【NOWnews 今日新聞
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