漢方養生蔚為風潮 翰方御品順孅茶養生飲新選項

炎炎夏日，最忌諱冰水大口灌。尤其養生意識抬頭，連年輕族群都會尋求使用漢方養生調理身體。 新興中醫師養生品牌翰方御品，3年前推出的明星商品順孅茶，就是採用天然漢方配方，不額外加糖，酸甜口感，是現代人養生飲新選擇。尤其茶包沖泡很方便，一包淨重達17克，巨無霸包裝高CP值，帶動紅火買氣。
記者金武鳯/綜合報導
翰方御品品牌秉持「專業、安全、有效」宗旨，產品安全性通過SGS認證，無重金屬及農藥殘留。順孅茶是依中醫師曾柏翰多年看診經驗，挑選最符合現代人所需的7味漢方，以特定比例調製而成，不惜成本，將茶包做到17公克重，重量直逼中藥行的藥包，就是要讓民眾，能在最短時間內，以最安心的方式有感體驗。
順孅茶內含多種漢方成分，包括山楂、洛神花、薏仁、陳皮、甘草、普洱茶、決明子和白茅根。這些成分具有豐富營養，還能解油膩，尤其適合作為飯後茶飲。順孅茶無額外加糖，保留了洛神花和山楂的天然酸甜口感，適合喜歡酸甜口味飲料的朋友，甚，可以做好熱量管制，打造健康生活。
翰方御品企業的核心價值，包括品質保證、傳統與創新，以及顧客服務。翰方御品採用嚴格的控制體系，確保每一批產品的品質。同時，在傳承中醫藥知識的基礎上，不斷進行創新和技術提升，結合專業中醫師團隊的共同研究，開發出符合現代人需求的漢方產品。