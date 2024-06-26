反對診所強制設「無障礙」設施　醫師公會：有窒礙難行之處

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台灣的全民健保醫療照護向為世人所稱道，很重要的原因是台灣有健全且優質的分級醫療體系，其中基層醫療更扮演好厝邊的角色。以往無障礙設施雖未強制於診所實施，但基層診所都是主動關懷，協助所有身障朋友完成看診、取藥，多年來積極提供居家醫療服務，上山下海，主動探訪因不便出門但有醫療需求的民眾，醫療服務早已朝向無障礙目標努力，這些有溫度的人文關懷，也正是社區醫療的特色。
對於之前擬增加友善設施於新設立之診所，我們認為立意良善，但強制規定新設診所之通路、廁所、櫃台及服務台等規範，實有窒礙難行之處，恐對未來基層診所生存造成重大負面影響，愛心年輕醫師因硬體受限不易克服而無法投入基層服務，且所規範之內容的比例原則、城鄉落差、偏鄉需求各方面考量仍待周全討論，尤以承租方並非可任意裝修之現況。在衛生福利部了解醫界之困境後，隨即推出一系列輔導政策，醫師公會全聯會亦全力配合宣導，鼓勵會員積極參與，以共同打造更友善之就醫環境為我們大家所期待之目標！
醫師公會全聯會周慶明理事長表示，將持續協助與政府機關及身障團體溝通，瞭解彼此實務之困難及需求，共同解決無障礙挑戰，落實醫療平權的目標，保障醫療體系的健全才能守護各層面民眾對醫療健康照顧的需求。也殷切期盼政府機關衡平社會各方權益，透過真正有助身障者與全民健康的視角，善用國家資源，以鼓勵取代強制要求，建立無障礙之指引、獎勵或宣導，朝向多贏努力方向，打造可長可久的友善就醫環境。