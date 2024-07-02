特企／《小小水世界》上市日期公開及直播PK對抗賽預告

我是廣告 請繼續往下閱讀
釣魚系美女邀你攜手預約《小小水世界》
遊戲中，海靈是玩家們最重要的夥伴以外，在面對這浩瀚大海中的未知危險生物，裝備及海靈的搭配將會在戰場中最重要的關鍵。而出海釣魚，除了考驗釣魚技巧以外，更是要搭配合適的裝備，此次特地邀請到釣魚系美女Queen沐雨柔 Eve、iampatti采蓁，以及情侶檔加珍珠&甘那迪，還有專門分享各式船釣技巧的台客的耍廢日常TK Life，與大家一起開約《小小水世界》！喜愛挑戰各式海釣的玩家趕快參加事前預約，在遊戲中與自己喜愛的釣客KOL一起同樂！
海洋系網美化身美人魚與你一起夢入蔚藍之夏
面臨炎熱夏暑，海上活動想必是大家的夏日活動首選。為了因應遊戲的背景世界，官方特地選擇在7月正式與玩家相見以外，更是特別準備了海洋中最神秘也最美麗的海洋生物－美人魚來跟大家一起慶祝遊戲正式上線。遊戲正式上市當天，將會有海洋系網美化身美人魚來到海底世界與玩家們一起展開新奇之旅，夢入無盡蔚藍。
與郭鬼鬼一同觀賞KOL線上聯盟對抗賽
策略遊戲中，最不可或缺的遊戲元素及式聯盟對抗賽。為了讓玩家可以體驗聯盟賽的樂趣，並更了解聯盟賽的玩法，遊戲正式上市後，將邀請知名策略類型KOL小健、阿萬、小夜夜、帥狗展開一場刺激的聯盟對抗賽。直播當天知名網美郭鬼鬼也會到直播現場，為各位KOL加油以外，也將會帶來一連串驚喜節目。詳細內容也將會陸續公開，尚未事前預約的玩家趕快前往商店進行預約喔！