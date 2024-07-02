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打破瑪卡刻板印象　津津根之屋推瑪卡新品

▲來自秘魯的新鮮瑪卡外型類似於蘿蔔，在地面上只露出少許葉子，主要營養儲存於土壤中的塊根部分。（圖／津津根之屋提供）
▲來自秘魯的新鮮瑪卡外型類似於蘿蔔，在地面上只露出少許葉子，主要營養儲存於土壤中的塊根部分。（圖／津津根之屋提供）

記者黃文德／綜合報導

現代人工作壓力大、生活忙碌，越來越多人開始注重養生，隨著健康意識興起，對能量補給品的需求也日益增加。「津津根之屋」為滿足現代人的多元保健需求，以祕魯國寶瑪卡為主軸，攜手根莖類植物專家共同研發推出男女適用的瑪卡保健食品。結合口感特殊處理、獨家糊化技術， 推出100%純瑪卡粉狀產品，可直接食用，也可以搭配豆漿、牛奶及粥品。

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津津根之屋指出，秘魯安地斯山脈海拔4500米以上高原所孕育的瑪卡，是具豐富營養成分的天然保健能量食品，有「祕魯人蔘」之稱，在秘魯已被使用超過2000年歷史，但其天然功效的神祕面紗卻是近十多年來才被發現並且運用在醫學保健上，但是在歐美日等先進國家早已被廣泛食用，而且女性愛用者比男性還多。

瑪卡是來自安地斯山脈的根莖類植物，生長於秘魯安地斯山脈高達4500米以上的高原，那裡陽光猛烈空氣稀薄，經常寒風刺骨，且日夜溫差極大，如此嚴苛環境對其他農作物的生長十分嚴峻，幾乎難以存活，瑪卡卻孕育而生。瑪卡與花椰菜同屬十字花科，抗氧化功效高，在當地通常被乾燥或以粉末添加在飲品或粥品食用。

津津根之屋表示，歷經國外營養學及醫學研究發現，瑪卡的營養與安全性都很高，瑪卡富含蛋白質以及多種生物鹼、芥子油苷、固醇、多體、牛磺酸、植物多酚、皂角等營養成分，另有多種脂肪酸包括亞麻酸、棕櫚酸和油酸，以及20種胺基酸，其中更含有瑪卡烯及瑪卡醯胺等獨特成分，對增強體力、提升活力、日常營養補給和保健有幫助。

津津根之屋的瑪卡原料保證來自祕魯安地斯山，定期前往秘魯產地挑選優質的瑪卡原料，嚴格把控瑪卡的品質。其中「紅瑪卡」是所有瑪卡種類中「植化素」最高，並含有多種胺基酸、維生素、礦物質、微量元素及多種生物鹼等，是全台唯一專為女性設計的「純紅」瑪卡粉。

津津根之屋表示，在過去幾年深根於瑪卡原物料的研究，多所醫學大學的合作研究出瑪卡其中特殊的成分對血管方面也有不錯的生物活性，並分別取得美國及日本的發明專利，是適合日常補充的超級食物。

「津津根之屋」堅信We are what we Eat.，因此致力於提供消費者高品質的瑪卡產品，通過專業的營養和醫學研究，確保每一個產品的安全性和有效性。「津津根之屋」的純瑪卡產品，不含任何人工添加劑和有害物質，為不同需求的消費者提供全方位的健康支持。了解更多「津津根之屋」瑪卡產品：https://everoot.pse.is/65gmwa。

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