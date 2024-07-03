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胃口小誤認小鳥胃！真相「橫膈膜疝氣」胃擠入胸腔：連呼吸都不順

▲一名53歲女性胃口總是很小，每次吃一些就飽、吃多就不舒服，長年以為自己是小鳥胃，後來才發現有橫膈膜裂孔疝氣。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲一名53歲女性胃口總是很小，每次吃一些就飽、吃多就不舒服，長年以為自己是小鳥胃，後來才發現有橫膈膜裂孔疝氣。（示意圖／記者葉盛耀攝）

家庭消費中心／綜合報導

一名53歲女性多年來胃口都很小，吃一些便有飽足感，吃多點反而會胸口悶痛、有灼熱感，一直以為自己是小鳥胃，最近因為左胸疼痛進急診，才發現有橫膈膜裂孔疝氣，胃已移到胸腔並產生扭轉，在心臟後方造成壓迫，甚至擠壓到左側肺臟，肺活量已受影響，經腹腔鏡微創手術修補疝氣，並進行抗逆流治療，已順例出院。

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收治病例的奇美醫院胸腔外科主治醫師陳照坤說，橫膈膜裂孔疝氣也稱為食道裂孔疝氣，是指腹腔內器官經由橫膈膜上的破洞跑到胸腔內，原因多半為年紀大造成裂孔附近肌肉老化鬆弛，或長時間腹壓過大或是外傷外引起。

針對橫膈膜裂孔疝氣，陳照坤指出，可分為以下4種類型：

📍滑動型疝氣：占比約90%，原本在腹腔的賁門滑動到胸腔。大部分病人無症狀，一般以藥物治療為主。

📍食道旁疝氣：賁門仍在腹腔，但是胃的一部分進入胸腔。

📍混合性疝氣：為上述兩類型的混合型態，通常較為嚴重。

📍除了胃之外，還有其他腹腔內器官進入胸腔，如大腸、小腸、脾臟等，病人症狀最明顯，可能因為壓迫心臟或肺臟，產生胸痛、胸悶或呼吸不順等，嚴重時必須立即緊急手術。

醫：戒菸、減重、避免吃太飽

陳照坤說明，橫膈膜裂孔疝氣的症狀多是胃食道逆流引起，初步建議是調整生活型態，包括戒菸、減重、避免吃太飽、睡前2至3小時不要進食，以及平躺時上半身墊高等等；第二步則採取藥物治療，服用制酸劑、黏膜保護劑、H2阻斷劑、質子幫浦抑制劑或促進腸胃蠕動劑等。

若病情嚴重，則建議手術治療，過程包括將位移至胸腔的器官復位，並修補橫膈膜裂孔，同時可考慮抗逆流手術，目前以微創腹腔鏡手術的方式進行，可減輕病人術後疼痛，並降低對於呼吸的影響，促進病人的恢復。

陳照坤表示，整體而言，橫膈膜裂孔疝氣的病人大多沒有明顯症狀，如有胃食道逆流，或有胸悶、胸痛、心臟不舒服等情形，應與醫師詳細討論，才能選擇合適的治療方式。


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