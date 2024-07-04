「裝支架＋人工節律器」仍心律不整！中醫出手助他心不慌、腎回春

我是廣告 請繼續往下閱讀
連續服藥1個月 心律不整未再發作
許堯欽指出，連續服藥1個月後，施先生的心律不整已未再發作，但他另提到，曾因右股骨頭缺血性壞死接受右側人工髖關節置換手術，4個月內再接受左側腹股溝疝氣修補手術，後來發現腎臟功能階梯式下降，使他憂心不已。
根據施先生病機，許堯欽說，改以清心蓮子飲與六味地黃丸加減，持續服用半年，期間不但心律不整未再發作，腎功能也逐漸回升，隨後再依病人整體脾腎虧虛的表現，處方改成補中益氣湯、生脈散與八味地黃丸合方，再服用半年，腎功能持續明顯回升調理，日前慢性腎臟病已從第3期回升至第2期。
多病纏身又手術 連續使用消炎止痛藥傷腎
許堯欽表示，施先生有多器官慢性病，長期服用降血壓藥，是急性腎損傷高危險族群，加上在短短4個月內接受2次手術，術後氣血虧虛，再連續使用消炎止痛藥，可能是導致腎功能下降的原因。
針對施先生的治療，許堯欽說，心臟、腎臟、自律神經與血脂肪的代謝，其中天王補心丹滋養心腎，有助於穩定冠狀動脈的血流供應，並安定情緒；丹蔘、降真香可活血理氣通脈，加強冠狀動脈的血流供應；大柴胡湯清肝熱兼通便瀉熱，有助降低焦慮。
此外，清心蓮子飲心腎氣陰雙補，同時清利濕熱，有助穩定腎臟氣血循環，加速腎毒性藥物排除；六味地黃丸滋養腎陰，加上當歸補血，擴張腎動脈，能穩定腎臟血流供應；大黃、決明子通便，降低血脂在腸道內的再吸收；澤瀉、何首烏則滋養肝腎，降低內源性膽固醇。
許堯欽指出，年老者本就氣血不足，接受重大手術後，元氣更加受損，而中醫整體性調理不僅可提昇人體的氣血循環，更可助原本受損的器官順利修復。
醫教穴位保養 每天按可保腎
許堯欽並建議，民眾可進行簡易的穴位自療保養，包括每天按摩「內關穴」與「勞宮穴」，並可熱敷下腹「氣海穴」與「關元穴」，以及後背的「腎俞穴」與「命門穴」，都有助於維護腎臟健康。