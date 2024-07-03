特企／覓Trovin 在調酒中尋找自我 開啟味蕾的世界旅行
在這個充滿變化和挑戰的時代，如何在追求夢想的道路上找到真正的自我？今天我們有幸訪問到覓Trovin的創辦人，了解這個品牌背後的故事和精神宗旨。覓Trovin的創辦人向我們介紹了品牌的理念：「無止盡的尋覓，不受限的探索，對心之所向的追求。Trovin=Trovi Vin，是世界語中『找到我』的簡寫，覓Trovin代表尋覓過程中找到自我，在無處安放的時代繼續邁步向前，探索每一處味蕾上的驚喜。」這段話不僅體現了品牌的核心精神，也深深觸動了我。
本報訊
談到品牌名稱和LOGO設計時，創辦人表示：「覓Trovin的名稱反映了我們對於探索和尋找的熱情，而LOGO的設計則是一個『覓』字，其中間的葉子造型象徵世界，呼應了我們在世界中尋覓自我的理念。」這種設計不僅簡潔有力，也賦予了品牌深厚的文化內涵。作為品牌的核心產品，覓Trovin的調酒堪稱一絕。本季特色調酒的靈感源自於世界各地的風味，主理人- Gary希望藉由調酒帶領品嘗者依循味蕾在世界旅遊。「我們的材料取自各國當地的特色食材或是香料，這樣不僅能讓品飲者回到曾經去過的國家，還能透過風味到不同的國家旅行。」這種獨特的體驗使得覓Trovin的調酒深受顧客喜愛。
在尋找符合心中標準的原材料方面，主理人- Gary坦言確實耗費了不少心思。「我們對於材料的選擇非常嚴格，風味如何搭配，我們都以嚴謹的態度進行每一個步驟，確保每一款調酒都達到最佳的味覺平衡。從選材到調配，每一個細節都經過精心考量，希望每一位顧客都能品嚐到最純正的風味。在服務方面，我們致力於提供親切且輕鬆的服務。無論是細心的建議還是友善的交談，我們希望每一位顧客都能感受到我們的熱情與關懷。」這種對品質的堅持和對服務的認真態度，更是讓覓Trovin在市場上贏得了良好的口碑。
創辦人分享了一個令他印象深刻的顧客回饋故事：「有一位顧客告訴我們，某次品嚐我們的調酒時，讓他想起了多年未歸的家鄉，這種情感共鳴讓他感動不已。」這樣的故事讓創辦人感到欣慰，也更加堅定了他們對於品牌理念的信念。創辦人表示，未來他們將繼續探索新的調酒風味，並且不斷創新，以滿足不同顧客的需求。