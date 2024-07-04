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HAY台北旗艦店新品上市　Rui Pereira攜Barro餐具系列

▲「Barro餐具系列」由Rui Pereira(左)設計，於亞太四城展開設計之旅，第一站來到HAY台北旗艦店與HAY Taiwan總經理Katherine(右)開心合影。（圖／品牌提供）
▲「Barro餐具系列」由Rui Pereira(左)設計，於亞太四城展開設計之旅，第一站來到HAY台北旗艦店與HAY Taiwan總經理Katherine(右)開心合影。（圖／品牌提供）

本報訊

HAY全新推出「Barro餐具系列」，商品設計師Rui Pereira來到亞太地區的台北、廈門、上海和東京四座城市，展開設計之旅，第一站來到HAY台北旗艦店，與HAY Taiwan總經理Katherine對談，互動交流，將餐具系列與當地美食進行碰撞，展現獨特創意與視覺體驗。HAY台北旗艦店也於7月1日正式販售Barro餐具新品，將陶土的溫暖、美麗和簡約帶到餐桌上。

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▲HAY台北旗艦店全新推出Barro餐具系列，7月1日正式販售，將陶土的溫暖、美麗和簡約帶到餐桌上。（圖／品牌提供）
▲HAY台北旗艦店全新推出Barro餐具系列，7月1日正式販售，將陶土的溫暖、美麗和簡約帶到餐桌上。（圖／品牌提供）
Barro在葡萄牙語中是「陶土」的意思，設計師Rui Pereira希望藉此彰顯自己家鄉的手工藝傳統。 設計師表示「身為葡萄牙人，從我記事起，這些材料就是記憶和日常生活的一部分，在葡萄牙各地的街頭市場、餐廳和家中，都能找到這些溫暖而簡單的物品，它們是每個人都能用到的材料，代代相傳」。

Pereira為HAY設計的餐具包括盤子、碗，到奶油碟和燭台一系列產品，全部由耐用的陶土在葡萄牙製成，吸水率很低，抗衝擊性好。具功能性和簡約輪廓是設計的核心。設計師說道：「圍繞著盤子、碗和托盤的捲邊細節是這個系列的主線。柔軟的觸感和比例與指尖息息相關，為的提供使用者愉悅的體驗。」

▲Pereira為HAY設計的餐具由耐用的陶土在葡萄牙製成，簡約富多元色彩，深具功能性。（圖／品牌提供）
▲Pereira為HAY設計的餐具由耐用的陶土在葡萄牙製成，簡約富多元色彩，深具功能性。（圖／品牌提供）
這些陶器都採用天然釉料和高光顏色，綠色、深藍、淺藍、米白、粉紅色和陶色等，這些顏色經過精挑細選，可以進行無限的組合。然而，Pereira說：「並非每件產品都提供所有的顏色，這樣可以為每個人的情感留出空間。」目的是希望人們能夠混合搭配，創造獨特的餐桌佈置。而且所有Barro產品都可以用於洗碗機、微波爐、烤箱和冰箱，不用擔心變形受損或造成危害。

Pereira出生於菲格拉達福斯（Figueira da Foz），曾在米蘭和巴倫西亞生活過，後來移居哥本哈根，於哥本哈根擔任HAY設計和視覺指導經理。他也與日本設計師Ryosuke Fukasada一起設計了Chim Chim Diffuser香薰檯。

丹麥家居品牌HAY創立於2002 年，與全球富有天賦及創意的設計師緊密合作，致力於以現代生活的視角及精湛的工藝打造具有當代風格的家具。受到藝術獨創性、建築的基本原理以及時尚的動態性所啟發，HAY吸引了許多熱情的國際觀眾。透過對精良工業製造過程的承諾，我們竭力讓全球更多人得以購買簡約、兼具功能性和藝術性的優良產品。

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